Barcelone a riposté à Séville pour le meme Mbappe-Pique après le retour de la Copa del Rey: «  Le football est une question de respect  »

Barcelone a annulé un déficit de deux buts pour atteindre la finale de la Copa del Rey en battant Séville lors d’une demi-finale retour intense et pleine d’action mercredi, puis a pu enseigner à ses adversaires vaincus une leçon de «respect» au nom de leur capitaine de club, Gerard pique.

Après avoir perdu le match aller 2-0 en Andalousie, le Barça a riposté pour gagner 3-0 au Camp Nou et passer – bien qu’il ait fallu un penalty manqué, un égaliseur scintillant de temps d’arrêt, un temps supplémentaire, neuf cartons jaunes et deux les rouges pour y arriver (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis). C’était la deuxième fois que le Barça battait Séville en l’espace de cinq jours seulement, après avoir gagné 2-0 samedi lorsque les deux équipes se sont rencontrées en Liga à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

On a l’impression que leur place en finale de la Copa est devenue inévitable, après avoir été l’un des deux derniers clubs à se présenter 10 fois au cours des 13 dernières saisons. Cependant, malgré l’étonnante frappe précoce d’Ousmane Dembele, le Barça était toujours un but en moins alors que le temps additionnel s’écoulait au match retour.

Ils sont arrivés quelques secondes après l’élimination seulement pour un égaliseur de tête vital à la 94e minute du défenseur central vétéran Pique pour forcer l’égalité à la prolongation. En ramenant à la maison un charmant centre d’Antoine Griezmann, Pique a gardé le Barça avec son premier but en Copa depuis 2017.

D’un point de vue dramatique, vous ne pouvez certainement pas blâmer le timing. La fête — un rugissement cathartique directement sur l’objectif de la caméra – en dit long sur la tension qui venait d’être soulagée.

Tout cela est arrivé juste deux semaines après que Séville se soit moqué de Pique, se réapproprier l’image du joueur de 34 ans qui peine à suivre le rythme avec l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe qui est devenu viral sur les réseaux sociaux il y a quinze jours.

Après avoir attendu patiemment le bon moment, le compte Twitter du Barça a répondu à l’empannage au lendemain de la Copa semi, rappelant ostensiblement à Séville que « le football est une question de respect » avant de leur souhaiter une bonne nuit.

Cependant, la riposte du monde réel offerte par Pique était beaucoup plus catégorique alors que lui et le Barca envoyaient Séville tomber de la Copa del Rey pour la quatrième fois en six ans.

La leçon était presque biblique dans sa clarté: « Meme not, de peur que vous ne soyez immédiatement mémorisé deux fois plus fort. «

Bien que les exploits de Pique pour sauver les égalités et l’équipe de médias sociaux de son club le soutenant après le match resteront dans la mémoire, c’est en fait Martin Braithwaite qui a réservé au Barca sa place en finale. À peine 60 secondes après le début de la première période de prolongation, l’attaquant est apparu avec une tête plongeante pour régler le match – seulement son deuxième but lors de ses 17 dernières apparitions pour le Barça.

C’est Jordi Alba qui a mis le centre pour que Braithwaite marque, et l’international danois semble essayer de s’attribuer le mérite de la passe décisive ainsi que du but avec un rappel à un tweet destiné à l’arrière gauche d’il y a quelques semaines.

Entre Lucas Ocampos ayant un penalty pour Séville sauvé par Marc-André ter Stegen à la 73e minute, Fernando expulsé à la 92e minute, l’égalisation de Pique à la 94e puis le vainqueur de Braithwaite à la 95e, le Barça avait inversé le match. la tête dans un tourbillon d’action déconcertant.

Barcelone affrontera désormais le vainqueur de la deuxième demi-finale de jeudi entre l’Athletic Bilbao et Levante (diffusez en direct à 14 h 55 HE sur ESPN + aux États-Unis) en finale le 17 avril.

L’Athletic a concédé un but à l’extérieur alors que le match aller se terminait 1-1, mais si le club basque parvient à progresser, la finale se déroulera entre les deux clubs les plus dominants de la compétition: le Barça a battu la Copa 30 fois, sept de plus que le deuxième meilleur athlétique.

Dans une ironie plutôt délicieuse, se déroulera au stade La Cartuja de Séville, vous l’avez deviné.