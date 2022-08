Barcelone a remis le “groupe de la mort” de la Ligue des champions

Le Barça a été placé dans le groupe C aux côtés du Bayern Munich et de l’Inter Milan

Le nouvel attaquant vedette de Barcelone, Robert Lewandowski, l’homme chargé de combler le vide créé par le départ l’an dernier de Lionel Messi des géants catalans, devra vaincre son ancienne équipe du Bayern Munich si l’équipe espagnole veut dominer son groupe de Ligue des champions après le tirage au sort de jeudi. à Istanbul.

Le tireur d’élite polonais faisait partie d’un râteau de nouveaux ajouts à l’équipe de la Liga à court d’argent cet été après avoir quitté la capitale allemande après avoir marqué 344 buts en seulement 375 au cours de ses huit saisons en Bavière en faveur de climats plus ensoleillés en Espagne, mais fera son retour à Munich un peu plus tôt que prévu après avoir été jumelé avec son ancienne équipe dans un groupe difficile qui comprend également l’équipe italienne de l’Inter Milan et la formation tchèque Viktoria Plzen.

Remarquablement, l’autre grand nom frappant l’exportation du football allemand, Erling Haaland, fait également face à une sorte de retour aux sources après que son nouveau club Manchester City ait été jumelé avec son ancienne équipe Borussia Dortmund dans un groupe qui comprend également Séville et les champions danois Copenhague.

Ailleurs dans le tirage au sort qui a été mené par les anciens joueurs Yaya Touré et Hamit Altintop, Liverpool affrontera l’Ajax, Naples et les Rangers tandis que Chelsea devra faire face à un voyage en Italie pour affronter les champions de Serie A l’AC Milan, ainsi que Salzbourg et le Dinamo Zagreb. .

Les champions du Real Madrid, quant à eux, auront la tâche relativement plus facile d’affronter le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic.

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain affronteront l’ancienne équipe de Cristiano Ronaldo, la Juventus, ainsi que Benfica et le Maccabi Haïfa.

Il n’y a pas de représentation russe dans l’itération de cette année de la Ligue des champions au milieu des sanctions prononcées en raison de l’opération militaire du pays en Ukraine.

Les champions russes du Zenit Saint-Pétersbourg ont été remplacés par les champions écossais du Celtic lors du tirage au sort, ce qui signifie que l’équipe de Sergei Semak aurait affronté le Real Madrid, l’équipe ukrainienne du Shakhtar et l’Allemand RB Leipzig s’ils avaient été autorisés à participer à la compétition.

Les matchs de la phase de groupes auront lieu du 6 septembre au 2 novembre.

La finale de la Ligue des champions 2023 aura lieu au stade olympique Ataturk d’Istanbul, en Turquie, le samedi 10 juin de l’année prochaine.