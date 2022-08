Barcelone a passé son chemin dans la crise. Peut-il maintenant passer son chemin?

La réglementation sur les conflits d’intérêts a également été discrètement modifiée l’année dernière, introduisant un éventail d’amis, d’anciens partenaires commerciaux et même de membres de la famille de Laporta dans des rôles de direction. Pour Laporta, ces changements étaient essentiels compte tenu du défi dont il a hérité. “J’ai besoin d’avoir des gens en qui j’ai confiance”, a-t-il déclaré. Mais le cercle continue de se rétrécir : un directeur général nommé par Laporta a démissionné en quelques mois ; au lieu de le remplacer, Laporta a pris ses fonctions lui-même.

Dans le même temps, il a dû reconstruire la confiance avec un groupe de joueurs et en persuader beaucoup d’accepter des réductions de salaire, dans certains cas valant des millions de dollars, en même temps que le club dépense des sommes à huit chiffres sur de nouveaux talents. Laporta a décrit les joueurs qui ont accepté les réductions de salaire comme des “héros” et a insisté sur le fait qu’en réduisant sa masse salariale et en déchargeant certains joueurs à hauts revenus, les nouveaux arrivants s’intégreraient dans un cadre salarial soigneusement conçu. Mais les affaires pour y arriver n’ont pas toujours été agréables.

Frenkie de Jong, un milieu de terrain néerlandais de 25 ans acquis à l’été 2019 au prix de près de 100 millions de dollars, est un joueur qui a jusqu’à présent refusé d’accepter une baisse de salaire ou un transfert dans un nouveau club. De Jong a fait l’objet d’intenses spéculations tout l’été alors que Barcelone l’a poussé publiquement à accepter une réduction de salaire – il avait déjà accepté de reporter 17 millions d’euros (17,3 millions de dollars) – ou d’accepter un déménagement dans un nouveau club. (Manchester United aurait été le soumissionnaire le plus désireux.)

Mais de Jong a clairement indiqué qu’il voulait rester en Espagne, et alors que Laporta a déclaré son “amour” pour le joueur et a déclaré qu’il n’était pas à vendre, il a ajouté que de Jong devait “aider le club” en restructurant son salaire. Les syndicats et le président de la ligue espagnole ont tous deux mis en garde Barcelone contre toute pression sur de Jong, et en réponse, Laporta a déclaré que son club paierait à de Jong ce qui lui est dû. « Il a un contrat et nous suivons le contrat », a déclaré Laporta.