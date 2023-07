Barcelone a mis en place des pourparlers avec un agent pour sceller le transfert de Romeu – sources

Barcelone rencontrera l’agent d’Oriol Romeu alors qu’ils intensifient leur intérêt pour le milieu de terrain de Gérone, ont déclaré des sources à ESPN.

Romeu, 31 ans, est passé par l’académie du Barca avant de déménager à Chelsea en 2011 et a été désigné comme une option à faible coût pour remplacer le sortant Sergio Busquets.

La Real Sociedad Martin Zubimendi et Joshua Kimmich du Bayern Munich étaient les cibles de premier choix de l’entraîneur Xavi Hernandez, mais la situation financière du club catalan les a forcés à chercher ailleurs.

« Nous devons renforcer [at the base] du milieu de terrain mais nous sommes dans une situation délicate [financially] », a déclaré Xavi lors du lancement de son école de football jeudi.

« Nous n’avons pas le privilège de pouvoir signer qui nous voulons, donc nous devons nous adapter. »

Il y a déjà eu des appels entre le Barça et le camp de Romeu pour sonder un accord et des sources ont déclaré à ESPN que le club souhaitait maintenant une réunion avec son agent pour faire passer les négociations à l’étape suivante.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea et de Southampton a une clause de libération d’environ 8 millions d’euros (8,7 millions de dollars), mais le Barça ne prévoit pas de payer ce montant.

Romeu, qui a passé sept ans à l’académie du Barça avant de rejoindre Chelsea, serait ravi d’un retour au club mais tient à ce que tout départ soit en bons termes avec Gérone.

Depuis que Busquets, qui rejoindra l’Inter Miami, a annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat, le Barça a passé au peigne fin le marché pour trouver un milieu de terrain en profondeur pour le remplacer.

Xavi a déclaré que l’une des clés de la saison prochaine sera de savoir comment ils remplaceront Busquets, mais des options telles que Zubimendi, Kimmich et Marcelo Brozovic, qui ont récemment signé pour l’équipe saoudienne d’Al Nassr, ont toutes été jugées inabordables.

Cela a conduit le Barça à Romeu, alors qu’ils envisagent également des options internes, notamment Nico Gonzalez, qui a passé la saison dernière en prêt à Valence.

Gonzalez, 21 ans, peut jouer au milieu de terrain et est apprécié des directeurs sportifs Mateu Alemany et Deco, mais des sources ont déclaré à ESPN que Xavi est plus favorable à l’arrivée de quelqu’un avec plus d’expérience.

« Nico reviendra et fera la pré-saison avec l’équipe première et à partir de là, nous déciderons », a déclaré Xavi jeudi.

Xavi et Romeu ont été brièvement coéquipiers au Barça. Ce dernier a fait deux apparitions sous Pep Guardiola en 2010-11 et, alors qu’il faisait partie de l’équipe B, il s’est souvent entraîné avec l’équipe première.