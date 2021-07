Barcelone a le titre Cristiano Ronaldo dans les vestiaires pour rappeler aux joueurs de suivre les protocoles COVID-19

Vous seriez pardonné de supposer que Cristiano Ronaldo est persona non grata à Barcelone compte tenu de son statut légendaire avec son rival acharné du Real Madrid, où il est devenu leur meilleur buteur de tous les temps avant de rejoindre la Juventus en 2018.

Ronaldo a marqué 20 buts en 34 apparitions contre les Catalans au cours de son séjour de neuf ans au Bernabeu, avec deux titres de champion et quatre ligues des champions parmi les 15 trophées qu’il les a aidés à remporter pendant cette période.

Cependant, Barcelone utilise toujours la superstar du Portugal comme une sorte de motivation pour ses joueurs trois ans après avoir mis fin à sa rivalité année après année avec le Barça et Lionel Messi en échangeant l’Espagne contre l’Italie.

Posté sur un mur du terrain d’entraînement Joan Gamper du Barca est une coupure d’un titre sur Ronaldo tiré du quotidien sportif espagnol AS, qui se lit comme suit : « Cristiano est à nouveau positif pour COVID-19 et manquera le match de Barcelone. »

Le gros titre date d’octobre dernier, lorsque Ronaldo a été contraint de manquer le choc de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière entre la Juventus et le Barça à Turin après avoir renvoyé un test COVID-19 positif et avoir dû s’isoler.

Le titre de Ronaldo a été affiché pour rappeler aux joueurs du Barça l’importance de suivre tous les conseils et protocoles pour éviter de contracter COVID-19 et les implications de ne pas les prendre assez au sérieux.

Selon AS, sous la coupe, une déclaration rappelle également aux joueurs et au staff que « la compétition est en jeu » et, en lettres rouges, « les règles doivent être respectées ».

On a beaucoup parlé des retrouvailles potentielles de Ronaldo et Messi lorsque les deux équipes se sont affrontées pour la première fois en deux ans. Malheureusement, tout juste de retour de service international avec le Portugal, Ronaldo a été testé positif pour le coronavirus dans les semaines qui ont précédé le match nul susmentionné en Ligue des champions, et il n’a pas renvoyé de test négatif à temps pour figurer dans le match européen.

Avec la Juve épuisée de son homme vedette, le Barça a remporté le match 2-0 grâce aux buts d’Ousmane Dembele et Messi, qui ont conclu les choses avec une pénalité de temps d’arrêt.

Pour souligner à quel point Ronaldo a été perdu dans ce match, au moment du match retour au Camp Nou en décembre dernier, il était à nouveau disponible et a marqué deux buts lors d’une victoire 3-0 pour la Juve qui a scellé leur place en tant que vainqueur du Groupe G .