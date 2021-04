Barcelone cherche de nouveaux moyens de financer le club après que l’effondrement de la Super League européenne leur ait laissé un trou de 350 millions d’euros à combler, ont déclaré des sources à ESPN.

Le nouveau président du Barca, Joan Laporta, a pris les commandes en mars, la dette brute du club s’élevant à près de 1,2 milliard d’euros.

Il comptait sur l’argent de la Super League pour pouvoir renouveler le contrat de Lionel Messi, payer des salaires antidatés et, si possible, faire un geste pour Erling Haaland ou Neymar, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club catalan était l’un des 12 membres fondateurs de la Super League condamnée et, bien qu’il ait réaffirmé son engagement dans le projet jeudi dernier, a été contraint d’accepter que la compétition ne soit pas lancée de si tôt.

Cela signifie que le Barça ne recevra plus les 350 millions d’euros initiaux qu’il prévoyait de recevoir de JP Morgan. L’américain s’était engagé à mettre en place une subvention de 3,5 milliards d’euros pour lancer le projet et aider les clubs à se remettre de l’impact de la pandémie COVID-19.

Par conséquent, avec un audit interne de la situation financière désastreuse du club toujours en cours, le Barça a accéléré la recherche d’investissements extérieurs.

Des sources proches du club ont déclaré à ESPN qu’il y avait plusieurs fronts ouverts. Des discussions sont en cours avec des fonds d’investissement des États-Unis, d’Asie et d’Europe concernant un prêt avec un plan de remboursement favorable.

Pendant ce temps, le club a également envisagé de vendre les droits de dénomination au Camp Nou, une idée qui avait été lancée par le conseil précédent et qui devait entrer en vigueur une fois que les travaux de rénovation – retardés en raison de la pandémie de COVID-19 – le stade avait été réalisé.

Il existe également une option pour vendre une participation dans Barca Corporate, une filiale qui abrite le projet Barca Academy, Barca Innovation Hub, Barca Licensing and Merchandising (BLM) et Barca Studios.

Le Barça travaille également sur les ventes de joueurs et la réduction de la masse salariale et a déjà soulagé une partie de la chaleur en renégociant une partie de sa dette à court terme.

Sur la dette brute de 1,173 milliard d’euros du club, 265 millions d’euros étaient dus aux banques avant le 30 juin, selon les derniers comptes du club.

Une source du club a confirmé à ESPN qu’un plan de remboursement plus échelonné avait été convenu avec certains des porteurs de billets de cette dette.

Le Barça doit également 164 millions d’euros de salaires au « personnel sportif » avant la fin de la saison et 126 millions d’euros en versements sur les signatures passées avant le 30 juin.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une fois que Laporta aura refinancé la dette et, si possible, investi davantage, il utilisera cet argent pour aider à améliorer l’équipe.

Messi est en rupture de contrat à la fin de la saison et n’a pas encore décidé de son avenir. Laporta, qui a rencontré le père de l’attaquant, Jorge, la semaine dernière, prévoit d’offrir à Messi un contrat de deux ans avec une option pour un troisième, ont déclaré des sources à ESPN, et a déclaré en public qu’il était « convaincu » le six fois joueur du monde. de l’année restera.

Pour persuader Messi de continuer au Camp Nou, Laporta devra proposer un montage financier lucratif mais aussi faire une offre sportive attrayante.

Laporta explore des accords pour l’attaquant du Borussia Dortmund Haaland et Neymar du Paris Saint-Germain. Les représentants de Haaland ont rencontré Laporta le mois dernier, mais des sources ont déclaré à ESPN que les coûts impliqués dans l’accord en rendaient la réalisation difficile.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que jusqu’à ce que Neymar prolonge son contrat avec le PSG, qui expire en 2022, le Barça continue de surveiller la situation en vue de le ramener après son départ pour la France en 2017.