Barcelone a encore plus de problèmes de blessures avant la trêve internationale

Barcelone ne peut pas échapper à ses problèmes de blessures, et cela a un impact direct sur la forme de l’équipe lors de la campagne en cours. Après un match nul 2-2 contre Grenade dimanche, Barcelone a révélé que deux titulaires étaient confrontés à une incertitude médicale. L’un d’entre eux se présentera toujours en service international au cours des deux prochaines semaines.

Barcelone a annoncé que Jules Koundé et la sensation de 16 ans Lamine Yamal s’étaient blessés lors de ce match. Le coup de Koundé a forcé Xavi à faire sortir le Français dans la première moitié du match. Lors de son remplacement, Koundé était visiblement contrarié. Lamine Yamal a joué la majeure partie du match. En seconde période, il a marqué son premier but sous le maillot de Barcelone, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga. Sa blessure n’était pas suffisamment grave pour le sortir du match. Au lieu de cela, son remplacement à la 76e minute était standard.

Quoi qu’il en soit, Barcelone a publié des mises à jour sur ses comptes de réseaux sociaux pour expliquer ce que l’avenir réservait à Koundé et Yamal. Koundé a . Cela pourrait exclure le défenseur pendant un mois. Son statut pour le match très attendu de Barcelone contre le Real Madrid est donc incertain.

Dans le cas de Yamal, Barcelone a déclaré qu’il s’agissait d’un . Malgré le coup, l’adolescent est toujours en service avec l’Espagne pour la trêve internationale d’octobre. Il suivra un traitement médical supplémentaire avec l’équipe nationale, qui pourra déterminer sa disponibilité à son retour chez les Blaugrana.

Une liste croissante de problèmes de blessures à Barcelone

Avec Yamal et Koundé rejoignant la liste des blessés, la litanie de joueurs indisponibles de Barcelone est véritablement de classe mondiale. Pedri a raté la majeure partie de cette saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui a tourmenté les dernières saisons. Une entorse à la cheville a exclu Frenkie de Jong de quatre matchs. Ensuite, Robert Lewandowski s’est blessé lors de la victoire de Barcelone en Ligue des champions à Porto. Raphinha a également raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure musculaire.

Ces joueurs n’ont pas de calendrier de retour dans l’état actuel des choses. Comme indiqué, le premier Clasico de la saison se profile. Barcelone a déjà perdu des points en trois matchs cette saison, permettant au Real Madrid de prendre une avance de trois points au classement de la Liga.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto