Barcelone a déclaré à Marc-André ter Stegen qu’il pourrait « prendre un an pour se remettre » de sa blessure au genou

Le gardien de Barcelone Marc-André ter Stegen pourrait mettre 12 mois à se remettre de sa blessure au genou.

L’Allemand a subi une « rupture complète du tendon rotulien du genou droit » contre Villarreal et a maintenant subi une intervention chirurgicale à ce sujet.

Le Dr Roberto Seijas, qui fait partie de l’équipe de Ramon Cugat, s’est entretenu avec RAC1 et a expliqué la différence entre sa précédente blessure au genou et pourquoi sa récupération pourrait prendre beaucoup de temps.

« Ter Stegen pourrait avoir besoin d’un an pour se rétablir », a-t-il déclaré. « Ce sont deux blessures différentes. Celle qui a été traitée en août 2020 était une tendinite. Les calcifications qui créent de petites déchirures dans la zone ont été éliminées par un nettoyage.

« Il n’y a pas de lien de cause à effet avec cette blessure. Il s’agit d’une blessure aiguë et traumatique, qui pourrait être causée par une surcharge ou une pathologie antérieure. Ce serait comme une blessure au tendon d’Achille. C’est une blessure grave. Il pourrait falloir jusqu’à un an pour s’en remettre. »