Barcelone a battu Valence sur le but du temps d’arrêt de Lewandowski

L’attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a marqué un but vainqueur à la 93e minute en battant Valence 1-0 samedi pour suivre le rythme du Real Madrid au sommet du classement de la Liga.

Barcelone, qui plus tôt cette semaine a été éliminée de la Ligue des champions, se dirigeait vers un autre résultat décevant au Mestalla avant que Raphinha ne boucle un centre vers l’étirement de Lewandowski pour le 13e but de la saison en championnat de l’attaquant polonais.

Samuel Lino de Valence pensait avoir ouvert le score quatre minutes après le début de la seconde mi-temps et la foule de Mestalla a éclaté, mais l’arbitre l’a repoussé après un contrôle VAR alors que Marcos Andre avait touché la croix avec sa main.

Les hôtes ont ensuite reçu un coup dur avec 18 minutes au compteur lorsque leur meilleur buteur Edinson Cavani, qui avait marqué les quatre buts du club lors de leurs trois derniers matches, s’est blessé à la cheville.

Le résultat signifie que le Barça a 31 points après 12 matchs, le même que le Real, qui accueille dimanche Gérone, deuxième.

Réaction rapide

1. Lewandowski sauve une fois de plus Barcelone

Ce fut presque une autre nuit frustrante pour Barcelone jusqu’à ce que Robert Lewandowski, le seul positif majeur de leur campagne à ce jour, surgisse dans les arrêts de jeu pour leur faire gagner trois points cruciaux à Valence. L’attaquant polonais a bien terminé au deuxième poteau dans les arrêts de jeu pour porter son total à 18 pour la saison toutes compétitions confondues et, plus important encore, garder le Barça sur les talons du Real Madrid. Ils évoluent au niveau des leaders pour l’instant, du moins jusqu’à ce que Madrid accueille Gérone dimanche.

2 Connexe

Il semblait que le but n’arriverait jamais. Une affaire passionnée a vu beaucoup de poussées mais peu de chances réelles. Lorsque Ferran Torres a raté la meilleure ouverture du match en fin de match et que Raphinha et Lewandowski se sont combinés pour gonfler le rebond, il semblait que le Barça poursuivrait son élimination en milieu de semaine de la Ligue des champions en perdant des points en Liga pour la troisième fois seulement cette saison.

Le vainqueur tardif de Lewandowski, cependant, qui est venu après que Samuel Lino eut un but exclu pour Valence à cause d’un handball de Marcos Andre, a masqué les fissures dans la performance. Xavi Hernandez a du mal à obtenir une mélodie cohérente de son côté pour le moment. Les grandes victoires contre Villarreal et l’Athletic Club ont maintenant été suivies de performances médiocres contre le Bayern Munich et maintenant Valence.

Bien qu’il puisse déplorer les blessures et la malchance en défense – plus de détails ci-dessous – il a du mal à trouver les bonnes combinaisons d’attaque. Ansu Fati et Ousmane Dembele ont commencé ici, tandis que Ferran Torres et Raphinha sont entrés, même si c’est, comme cela a souvent été le cas, Lewandowski qui a dû venir à la rescousse.

Robert Lewandowski prend l’habitude de sauver Barcelone. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

2. Des blessures défensives pour voir Piqué jouer un rôle plus important ?

Eric Garcia et Jules Kounde n’ont pas pu terminer le match alors que Barcelone a de nouveau été contraint d’aligner un arrière de fortune à Mestalla. Garcia s’est blessé à l’aine en première mi-temps et Kounde l’a suivi après la pause. La ligne de fond du Barça pour les dernières minutes était composée de trois arrières gauches – Marcos Alonso, Jordi Alba et Alejandro Balde – et de Gerard Pique.

Ils étaient déjà sans Ronald Araujo et Andres Christensen, tous deux absents depuis des semaines. C’est blessure après blessure depuis la dernière trêve internationale. L’arrière droit Sergi Roberto est également hors de combat et Hector Bellerin vient à peine de revenir. C’est la deuxième fois que le Barça perd également Kounde sur blessure, et cela leur a finalement coûté lors du match nul 3-3 de la Ligue des champions avec l’Inter Milan, qui les a effectivement éliminés.

Xavi espère maintenant passer les trois prochains matchs – Viktoria Plzen dans un caoutchouc mort en Ligue des champions et en championnat contre Almeria et Osasuna – avant de se regrouper pendant la pause de la Coupe du monde. Cette série de blessures a également rouvert la porte à Pique, qui à 35 ans a été mis de côté pendant la majeure partie de la saison, mais pourrait à nouveau avoir l’occasion de se justifier avant le mercato de janvier.

3. Valencia rue a raté une occasion car Cavani s’est blessé

Valence sentira que ce match était là pour la prise. Hurlés par une foule locale qui a senti du sang alors que les défenseurs du Barça chutaient un par un, ils ont tout jeté aux côtés de Xavi en seconde période. Mais à part le but refusé de Lino, ils seront déçus du peu qu’ils ont testé Marc-André ter Stegen, qui a maintenant 10 feuilles blanches en 12 matchs de Liga.

Perdre Edinson Cavani sur blessure a été un coup dur en première mi-temps. Avec lui, c’était peut-être différent. Il a marqué quatre buts en seulement six apparitions pour le club depuis son arrivée cet été. Personne d’autre n’en a plus de deux.

En fin de compte, cependant, ce fut un autre match sans victoire pour Valence. Cela fait maintenant quatre matchs sans victoire en Liga. Il y a des signes positifs sous Gennaro Gattuso. Ils jouent sur le pied avant mais les résultats se sont taris ces dernières semaines. Ils sont 10e avec 15 points en 12 matches.

Notes des joueurs

Valence : Mamardashvili 6; Correia 7, Gabriel 6, Cumart 6, Gaya 8 ; Guillamon 7, Foulquier 6, Almeida 6 ; Kluivert 7, Cavani 6, Lino 7

Sous-titres : André 6, Castillejo 5, Lato 6, Vazquez 5

Barcelone: Ter Stegen 6; Balde 7, Koundé 7, Garcia 6, Alba 6 ; Busquets 5, De Jong 6, Pedri 6 ; Dembele 5, Lewandowski 7, Ansu 6

Sous-titres : Alonso 6, Ferran 5, Raphinha 6, Gavi 6, Pique 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : José Luis Gaya, Valence.

Ce match était curieux du fait que quatre arrières gauches espagnols potentiels pour la Coupe du monde du mois prochain étaient tous sur le terrain : Gaya et le trio du Barça composé de Balde, Alonso et Alba. Balde s’est bien débrouillé en tant qu’arrière droit, mais c’est Gaya de Valence qui s’est démarqué lors de sa 300e apparition pour le club. Brillant en défense contre Dembele et jamais à court d’énergie pour avancer.

PIRE : Ousmane Dembele, Barcelone.

Chaud une semaine, froid la suivante. Le week-end dernier, il en a marqué un et en a organisé trois contre l’Athletic, mais contre Valence, il a été remplacé à la 56e minute après une autre performance frustrante. Xavi a désespérément besoin de lui pour être plus cohérent.

Faits saillants et moments marquants

Nous étions presque sans aucun jusqu’à ce but dramatique tardif (très, très tardif).

LEWANDOWSKI DONNE L’AVANCE AU BARCA DANS LE TEMPS D’ARRÊT 😨 pic.twitter.com/5ER3Y68fGB — ESPN FC (@ESPNFC) 29 octobre 2022

C’est Sparta? Non, c’est Gaya qui est honoré du maillot n ° 300 commémorant ses apparitions.

3⃣0⃣0⃣ Apparitions à Valence pour José Gayà !! 🦇 Félicitations champion !! 🙌#LaLigaTV pic.twitter.com/Xd7MepeHvF – LaLigaTV (@LaLigaTV) 29 octobre 2022

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Sauvé par le gong! Le but de Robert Lewandowski (92 minutes, 55 secondes) est son dernier but gagnant en Liga ou en Bundesliga.

– Le résultat est le troisième vainqueur du temps d’arrêt de Barcelone contre Valence au cours des 10 dernières saisons de Liga, leur plus contre n’importe quel adversaire au cours de cette période.

