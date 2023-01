Barcelone a battu l’Atletico pour prendre trois points d’avance

Barcelone a battu l’Atletico Madrid 1-0 au Wanda Metropolitano dimanche soir pour prendre trois points d’avance en tête du classement de la Liga.

L’équipe catalane serait ravie du résultat car elle a pleinement profité des rivaux et des champions en titre du Real Madrid qui ont glissé contre Villarreal samedi.

Barcelone prend un départ rapide

C’était un départ rapide de Barcelone et l’équipe à l’extérieur aurait pu prendre la tête du 3rd minute si le tir bas d’Ansu Fati dans la surface n’avait pas été brillamment bloqué par Stefan Savic.

Pablo Barrios a testé Marc-André Ter Stegen quelques minutes plus tard avec un effort de 25 ans car c’était de bout en bout dans une ouverture effrénée.

L’équipe visiteuse s’est installée dans le match avec son approche basée sur la possession et Fati a de nouveau été refusé dans le 9e minute cette fois par Jose Jiminez qui a fait un blocage de dernière minute pour empêcher un certain premier but dans la soirée.

Les hommes de Xavi ont réussi le but décisif du 21St minute où Ousmane Dembele a terminé un mouvement délicieux. Pedri a commencé le mouvement au milieu de terrain avec un mouvement de flèche avant de passer à Gavi que ce dernier a placé sur le chemin de Dembele qui a caressé une belle finition dans le coin gauche du but de Jan Oblak.

Pedri aurait dû marquer le deuxième but de Barcelone de la soirée lorsqu’il a reçu en cadeau une passe en retrait de Jiminez, mais sa tentative de ramasser le ballon dans le filet a été repoussée par Oblak.

L’Atletico a été tenu à distance par Ter Stegen qui a brillamment gardé le tir montant d’Antoine Griezmann juste à la mi-temps.

L’Atlético rate des occasions

L’équipe locale était meilleure des deux équipes après la pause et aurait dû égaliser le match à la 54e minute mais Griezmann a tiré bien au-dessus à seulement huit mètres. Dembele a ensuite frappé le poteau à la 61St minute avec le jeu étant toujours à 1-0.

Savic et Ferran Torres ont tous deux été expulsés dans les arrêts de jeu après s’être attrapés du ballon puis lutté dans la bagarre. Dans les dernières étapes du match, Ronald Araujo a brillamment dégagé le tir bas de Griezmann de la ligne alors que Barcelone tenait bon pour une victoire cruciale 1-0 dans la nuit.

Barcelone est en tête du classement avec 41 points en 16 matchs tandis que l’Atletico est cinquième avec 14 points de retard.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire