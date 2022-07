Barcelone a battu Chelsea pour signer Jules Kounde de Séville

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Koundé rejettera Chelsea pour Barcelone

Barcelone a battu Chelsea lors du transfert du défenseur de Séville Jules Koundéselon sport.

2 Connexe

L’équipe catalane le signerait pour un contrat de quatre ans et paierait 50 millions d’euros à Séville, avec 10 millions d’euros de bonus, pour le transfert du défenseur central de 23 ans.

L’international français semblait destiné à rejoindre Chelsea plus tôt cette semaine, l’équipe londonienne présentant une offre plus élevée de 65 millions d’euros. Cependant, Barcelone serait disposée à payer la totalité des frais à l’avance, tandis que les Bleus ont proposé de payer en plusieurs fois.

Le manager de Barcelone, Xavi Hernandez, aurait joué un rôle déterminant dans la persuasion de Koundé de rejoindre le Camp Nou aux côtés de Thomas Tuchel après avoir promis au défenseur un rôle clé dans la première équipe cette saison.

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

– Chelsea envisage un transfert vers l’objectif de transfert de Manchester United Denzel Dumfriesrapports Gazzetta dello Sport. Les deux équipes de Premier League auraient dû payer à Internazionale des frais de 40 millions d’euros ou plus pour l’ailier néerlandais de 26 ans, car le Nerazzurri cherchent à équilibrer leur masse salariale. L’équipe de Serie A a d’abord cherché à y parvenir grâce au transfert de Milan Skriniar, mais sa sortie est au point mort, le Paris Saint-Germain ne voulant apparemment pas égaler le prix de 80 millions d’euros du joueur de 27 ans. Chelsea pourrait raviver leur intérêt pour Dumfries, car ils se sont déjà renseignés sur lui lors des négociations pour Romelu Lukaku.

– La Juventus a offert à Liverpool 20 millions de livres sterling pour Roberto Firminoselon Ekrem Konour. Le joueur de 30 ans est dans la dernière année de son contrat avec les Reds, et il n’avait auparavant exprimé aucun désir de quitter Anfield cet été. Cependant, l’attaquant aura probablement du mal à se faire une place dans la formation de départ de Jurgen Klopp cette saison, avec un nouveau record du club. Darwin Nunez prêt à mener la ligne de front aux côtés Mohamed Salah, Diogo Jota et Luis Díaz. Néanmoins, l’international brésilien a impressionné lors de ses trois derniers départs en pré-saison pour le club du Merseyside.

– Eintracht Francfort Philippe Kostic envisage un changement de West Ham United, selon Image. Le joueur de 29 ans, qui a enregistré 15 passes décisives et sept buts en 42 apparitions la saison dernière, n’a pas encore répondu à l’offre de l’équipe de Bundesliga d’une prolongation de contrat de trois ans. L’international serbe serait intéressé par un passage en Premier League, cependant, le milieu de terrain devrait abandonner le football de la Ligue des champions car West Ham ne participe qu’à la Ligue de conférence Europa.

– Harry Maguire a rejeté un transfert de Manchester United à Barcelone dans le cadre d’un accord d’échange contre Frenkie de Jongrapporte le Miroir. L’arrière central et capitaine du club de 29 ans aurait refusé de quitter Old Trafford cet été, décidant de se battre pour une place de titulaire la saison prochaine suite à sa perte de forme. Cette décision aurait été influencée par le nouveau manager Erik ten Hag, qui considère Maguire comme une figure clé du vestiaire des Red Devils.

– Le PSG cherche à effectuer deux transferts d’ici la semaine prochaine, selon L’Équipe. L’équipe de Ligue 1 est déjà sur le point de conclure un contrat de cinq ans avec le RB Leipzig Nordi Mukiele, le défenseur de 24 ans étant apparemment parvenu à un accord sur des conditions personnelles. Les Parisiens sont aussi en pourparlers avancés pour la star lilloise Renato Sanchesmais les négociations pour le milieu de terrain de 24 ans évolueraient trop lentement pour le directeur sportif du PSG, Luis Campos, qui souhaite que les deux cibles de transfert rejoignent l’entraînement de pré-saison.