Barcelone 4-2 Tottenham: la riposte tardive efface le doublé d’Oliver Skipp | Nouvelles du football

Barcelone a marqué trois buts dans les neuf dernières minutes pour remporter le trophée Joan Gamper et condamner Tottenham à une défaite 4-2 lors de son dernier match de pré-saison.

Les Spurs étaient sans Harry Kane, James Maddison, Cristian Romero et Dejan Kulusevski au stade olympique de Barcelone mais ont réalisé une performance encourageante avant que la fatigue ne les rattrape.

Le doublé d’Oliver Skipp en première mi-temps a annulé le premier match de Robert Lewandowski et a amené l’équipe d’Ange Postecoglou à une distance touchante de la troisième victoire consécutive de pré-saison.

Mais l’égalisation de Ferran Torres (81) a brisé la résistance des Spurs avant qu’Ansu Fati (90) et Abde Ezzalzouli (90+3) ne propulsent le Barça vers une première victoire spectaculaire dans leur domicile temporaire tandis que les travaux de réaménagement du Camp Nou se poursuivent.

Tottenham s’est retrouvé un but avec à peine deux minutes au compteur lorsque la course fulgurante de Raphinha et un centre précis au deuxième poteau ont trouvé Lewandowski, qui a décoché une volée du pied gauche devant le gardien Guglielmo Vicario.

Les Spurs ont égalisé contre le cours du jeu avec leur première attaque significative, alors que Skipp bondissait pour se convertir après que Giovani Lo Celso ait frappé le poteau à la fin d’une contre-attaque fluide.

Skipp, qui n’a marqué qu’un seul but en compétition dans toute sa carrière chez les Spurs, a réalisé un revirement impressionnant en première mi-temps alors que la première période touchait à sa fin, s’élevant au-dessus de Frenkie de Jong pour diriger le centre d’Ivan Perisic devant le malheureux Marc-Andre ter Stegen. .

L’avance des Spurs a subi une pression intense après la pause alors que le Barça assiégeait le but visiteur, mais une démonstration défensive disciplinée, incarnée par Davinson Sanchez, semblait frustrer les hôtes.

C’était jusqu’à ce que Sergio Reguilon soit pris hors de position, permettant au remplaçant Ezzalzouli de s’enfuir et de traverser pour Torres pour récupérer Barcelone à égalité.

À partir de là, les hôtes semblaient être la seule équipe capable de gagner le match. Vicario a brillamment repoussé un coup franc de Marcos Alonso, mais rien n’a pu arrêter l’assaut tardif de Barcelone alors que Fati et Ezzalzouli ont trouvé le filet pour remporter la victoire des hôtes.

Dernier Harry Kane: le Bayern prépare une nouvelle offre de 94,6 millions de livres sterling

Le Bayern Munich souhaite soumettre une nouvelle offre de 110 millions d’euros (94,6 millions de livres sterling), y compris des ajouts pour Harry Kane mardi ou mercredi.

Les champions d’Allemagne n’abandonnent pas la signature du joueur de 30 ans malgré le rejet lundi de leur dernière offre, d’une valeur de plus de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling), y compris les ajouts.

Le Bayern est conscient que Kane veut que son avenir soit réglé cette semaine, avant le match d’ouverture de la saison de Tottenham à Brentford dimanche. L’ajout de Kane reste la priorité absolue dans la hiérarchie du Bayern, selon Ciel Allemagne.

Néanmoins, un accord entre les clubs n’est pas actuellement en vue et – dans l’état actuel des choses – Kane penche pour rester à Tottenham.

