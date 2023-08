Barcelone 4-2 Tottenham Hotspur (8 août 2023) Analyse du match

Les joueurs de Barcelone célèbrent après avoir marqué un but contre Tottenham lors du match du Trophée Joan Gamper.

Barcelone a marqué trois buts en 12 minutes pour étourdir Tottenham Hotspur et remporter le trophée Joan Gamper mardi.

Le club catalan menait 2-1 avec neuf minutes de temps réglementaire, mais Ferran Torres a égalisé avant qu’Ansu Fati ne donne l’avantage au Barça à la 90e minute et Abde Ezzalzouli a fait 4-2 dans le temps d’arrêt.

Tous les trois étaient entrés en jeu à la 61e minute après que le Barça ait pris une avance rapide grâce à Robert Lewandowski et Oliver Skipp des Spurs a marqué deux fois avant la mi-temps pour donner à son équipe une avance de 2-1.

Le Barça, qui entame sa défense du titre en Liga à Getafe dimanche, a conclu sa pré-saison avec une quatrième victoire en cinq matches.

La rencontre était le premier match du Barça au stade olympique de Monjuic, domicile temporaire de l’équipe pour la saison 2023-24, le Camp Nou subissant une refonte.

Les renforts d’été du Barca Ilkay Gündogan, Oriol Romeu et Iñigo Martínez ont tous été présentés à une foule de plus de 35 244 personnes avant le match et l’entraîneur Xavi Hernandez s’est adressé aux fans en disant que « gagner tous les titres est le plus grand objectif de son équipe cette saison ».

L’attaquant français Ousmane Dembele, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour un transfert de 50 millions d’euros, et le milieu de terrain ivoirien Franck Kessie, qui finalise un transfert vers le club saoudien de la Pro League Al-Ahli, ont été exclus de l’équipe.

Harry Kane des Spurs, quant à lui, est resté à Londres avec son club en pourparlers avec le Bayern Munich au sujet de son transfert potentiel.

Le Barça n’a pas perdu de temps et a pris une avance de troisième minute lorsque le meilleur buteur de la Liga la saison dernière, Lewandowski, a frappé à bout portant après une course fantastique de Raphinha et le Brésilien aurait dû doubler l’avance peu de temps après seulement pour sa tentative à bout portant. le bar.

Le gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario, a ensuite été contraint de s’étirer pour empêcher l’effort de 30 mètres de Lewandowski.

Au milieu de la première mi-temps, les Spurs ont égalisé. Reguilon a trouvé Giovanni Lo Celso dans la surface et l’effort de l’Argentin est sorti du poteau mais Skipp était là pour le robinet.

Tottenham a avancé et a pris les devants à la 37e minute lorsque Skipp a dirigé le centre d’Ivan Perisic au fond des filets.

Gündogan était l’un des six joueurs du Barça à entrer après l’heure de jeu, le milieu de terrain allemand recevant une grande ovation de la foule en entrant sur le terrain. Le Barça avait l’air plus dangereux et a égalisé à la 81e minute lorsque Yamine Lamal a placé le ballon dans la surface et Torres, qui n’a commis aucune erreur sur six mètres.

Un geste brillant de Lamal a laissé la défense des Spurs se brouiller et il a choisi Torres avec une passe carrée qui a ensuite alimenté Fati dans la surface pour une finition parfaite pour donner l’avantage au Barça.

Le Barça a terminé une merveilleuse soirée lorsque Fermin Lopez a placé Abde dans la surface et il a frappé le ballon au fond des filets.

Tottenham commencera le match de Premier League à Brentford samedi.