Barcelone 3-0 Real Madrid (29 juillet 2023) Analyse du match

Ousmane Dembélé, le jeune Fermin Lopez et Ferran Torres ont marqué alors que Barcelone battait le Real Madrid 3-0 à El Clásico au stade AT&T d’Arlington, au Texas, samedi.

Dembélé, 26 ans – qui, selon ESPN, est sur le point de déménager au Paris Saint-Germain – a donné l’avantage au Barça à la 15e minute, récupérant la passe de Pedri et tirant devant le gardien Thibaut Courtois.

Madrid a frappé les boiseries cinq fois, trois par Vinicius Junior, alors qu’ils poussaient pour égaliser avant que le remplaçant López, 20 ans, ne marque un étourdissant à distance et Torres en ajoutait un troisième.

Les deux géants espagnols terminent leur tournée américaine cette semaine, Barcelone affrontant l’AC Milan à Las Vegas mardi et Madrid affrontant la Juventus à Orlando, en Floride, mercredi.

L’entraîneur du Barça Xavi Hernandez et son homologue madrilène Carlo Ancelotti ont choisi des équipes solides, avec les recrues estivales Ilkay Gündogan et Oriol Romeu partant pour le Barça, et le nouvel arrivant Jude Bellingham dans le XI de Madrid.

Frenkie de Jong reçoit un carton jaune lors de la victoire de Barcelone sur le Real Madrid à Las Vegas.

« C’était un bon match que nous avons joué, avec et sans ballon, nous les avons pressés, nous avons eu des occasions, beaucoup de mobilité », a déclaré Ancelotti. « La mauvaise chose, c’est le résultat. A la fin, nous étions trop offensifs, avec pas assez d’équilibre. Le résultat fait mal, mais je vais me concentrer sur les bonnes choses que nous avons faites. Dans l’ensemble, l’équipe a bien joué, nous avons eu beaucoup d’opportunités.

« C’est étrange de frapper les boiseries cinq fois dans un match, mais cela peut arriver. »

Romeu était sur le point de donner l’avantage au Barça à la quatrième minute, tirant une première volée contre la barre transversale. Dembélé a ensuite ouvert le score après une routine d’entraînement intelligente qui a vu Gündogan trouver Pedri, qui a sorti l’international français dans la surface.

Cinq minutes plus tard, Madrid écope d’un penalty après le handball de Ronald Araujo, mais Vinicius est repoussé par la barre transversale, avant de frapper à nouveau la barre d’un tir qui a failli franchir la ligne.

« Nous essayons [penalties] « , a déclaré Ancelotti après le match. « Aujourd’hui [Luka] Modric n’était pas [on the field], il prend généralement des pénalités. Ça peut être Vinicius, Rodrygo. Nous testons. »

Un rude défi de Frenkie de Jong sur Eder Militao a vu l’international néerlandais averti avant la mi-temps, tandis qu’Andreas Christensen, Gündogan et Ferland Mendy sont tous partis avec inconfort avant la pause.

Les deux équipes ont effectué une série de changements en seconde période, Ancelotti présentant les vétérans Toni Kroos et Luka Modric après une heure. Madrid a de nouveau frappé les boiseries lorsque le tir à longue distance d’Aurélien Tchouameni a rebondi sur la barre et sur Ter Stegen.

López s’est assuré de la victoire peu de temps après avoir été présenté comme remplaçant, ramassant le ballon et battant Courtois de l’extérieur de la surface à la 85e minute avant qu’un travail astucieux dans la surface ne voit Torres figurer sur la feuille de match.

C’est la troisième fois que Madrid et Barcelone jouent un Clasico d’exhibition aux États-Unis, les Catalans remportant les trois.