Barcelone 2-0 Cadix (20 août 2023) Analyse du match

Pedri et Ferran Torres ont marqué en fin de seconde période pour offrir à Barcelone sa première victoire en Liga de la saison avec une victoire 2-0 sur Cadix, dont le gardien inspiré Conan Ledesma avait réalisé une série de superbes arrêts dimanche.

Ledesma a montré de grands réflexes pour arrêter deux frappes précoces de l’attaquant de 16 ans Lamine Yamal, qui effectuait son premier départ pour Barcelone à la place de Raphinha suspendu.

L’adolescent est devenu le plus jeune joueur à débuter en Liga au 21e siècle, battant le précédent record établi par Fabrice Olinga en septembre 2012 avec Malaga.

Le gardien de but de Cadix a ensuite réalisé un incroyable arrêt à une main sur une frappe à bout portant de Jules Kounde et a bloqué une tête de Robert Lewandowski juste avant la pause.

Les visiteurs ont été dangereux en contre-attaque et ont gâché deux bonnes occasions avec Roger Marti, mais le Barça est revenu en tête en seconde période.

Le Barça a finalement réussi à sortir de l’impasse à la 83e minute, Ilkay Gundogan a trouvé Pedri fantôme à travers la ligne défensive avec une passe parfaite et le milieu de terrain a dépassé le Ledesma pressé avec une touche douce.

Le remplaçant Torres a profité d’une contre-attaque pour assurer les points du Barça alors qu’il courait sur une tête de Robert Lewandowski et marquait avec une finition soignée.

Barcelone avait été tenue en échec par Getafe lors de son match d’ouverture de la saison le week-end dernier.

« Il semblait que le ballon n’allait pas entrer aujourd’hui et il l’a fait », a déclaré le manager Xavi Hernandez à Movistar Plus.

« Nous avions prédit que c’était une journée pour garder beaucoup de possession de balle et en seconde période, nous avons été plus patients, nous avons été meilleurs dans le jeu de position, nous avons pris des risques et une passe de Gundogan à Pedri nous a donné ce dont nous avions besoin. »