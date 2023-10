A seulement 20 ans, Jude Bellingham continue d’étonner. La star adolescente devenue habituée de la Ligue des Champions et buteur de la Coupe du Monde a consolidé son statut de l’un des plus grands joueurs du football mondial contemporain avec une performance sensationnelle en seconde période lors de sa première apparition au Clásico pour le Real Madrid contre Barcelone.

L’international anglais a inscrit un doublé pour Madrid pour sceller une victoire 2-1 sur le Barça et propulser Los Blancos en tête de la Liga samedi après-midi. Depuis son arrivée en Espagne cet été, le milieu de terrain a marqué 13 buts en 13 matchs et décroché trois passes décisives.

Son premier de l’après-midi a été un effort mémorable des 25 mètres pour ramener le Real à égalité, avant de décrocher trois points en repoussant le centre de Dani Carvajal à bout portant.

Ce faisant, il est devenu le premier joueur à marquer deux fois lors de son premier Clasico de ce siècle.

Le nom de Bellingham était sur toutes les lèvres lors de la préparation de l’affrontement après avoir subi un coup en milieu de semaine contre Braga. Il a confirmé sa disponibilité vendredi et a ensuite dépassé les attentes de ses jeunes épaules avec une performance en seconde période digne du nouveau talisman du Real.

Barcelone a pris l’avantage dès la sixième minute lors de la rencontre à Montjuic lorsque İlkay Gundogan a inscrit son premier but depuis sa signature, capitalisant sur un mauvais départ des visiteurs. Mais un seul but n’a pas suffi dans ce match bien équilibré, et Bellingham a écrit son nom dans l’histoire du Clásico lorsqu’il a récupéré un dégagement dans l’espace à 25 mètres, s’est tourné vers le but, a touché et a dépassé Marc-André ter Stegen. pour tirer son côté au niveau.

Les secondes s’écoulaient alors que le match très attendu semblait voué à un match nul, mais Bellingham, jouant haut sur le terrain, a décroché la victoire à la 92 e minute en reprenant une volée à quelques mètres pour poursuivre son remarquable début de vie dans la capitale espagnole. .

Sans surprise, les réseaux sociaux ont fait l’éloge du jeune prodige anglais.

⚪️🤯 13 jeux. 13 buts. 3 passes décisives.…Jude Bellingham, quelle machine. But merveilleux, joueur de classe mondiale 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LaGlwMawlj28 octobre 2023 Voir plus

10 – Jude Bellingham a marqué 10 buts en Liga cette saison pour le Real Madrid, soit plus de buts en championnat que Zinedine Zidane n’en a jamais marqué en une seule saison pour le club. Réglé. pic.twitter.com/uGd0mn9oly28 octobre 2023 Voir plus

✅ Meilleur buteur de la Liga✅ Avec une moyenne d’un but à chaque match✅ 14 buts toutes compétitions confondues✅ QUATRE vainqueurs tardifs pour le Real Madrid CECI EST LE MONDE DE JUDE BELLINGHAM 🤩 pic.twitter.com/lWco8AA1ov28 octobre 2023 Voir plus

Jude Bellingham joue actuellement si bien qu’il est difficile de tweeter. J’essaie désespérément de ne pas faire quelque chose comme “il n’est pas mauvais !”, “Je pense qu’il pourrait être un joueur à moitié décent !!” etc.3 octobre 2023 Voir plus

Il n’est parti qu’en attraper un autre à la 92e minute. @BellinghamJude est tout simplement phénoménal !28 octobre 2023 Voir plus

Il est parti et a encore marqué. Cet arc de carrière est tout simplement ridicule. Si vous aviez écrit qu’un garçon ferait ça à 20 ans pour un « But ! style film, on se moquerait de vous parce que c’est tiré par les cheveux. Jude Bellingham est tout simplement ridicule. https://t.co/iprC04UTlw28 octobre 2023 Voir plus

Quelle que soit la manière dont vous le formulez, une chose est sûre : des mois après avoir signé et avant de pouvoir légalement louer une voiture, Jude Bellingham est un Galáctico pour les âges.

