Le Real Madrid a riposté pour s’imposer 2-1 à Barcelone de manière dramatique Le classique en Liga samedi grâce à un doublé en seconde période du meilleur buteur Jude Bellingham qui continue d’impressionner par sa superbe forme.

L’Anglais de 20 ans a rendu sa transition vers le football espagnol ridiculement facile, avec 13 buts et trois passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée du Borussia Dortmund.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis

Samedi, il a mené la riposte madrilène après que Barcelone ait ouvert le score dès la sixième minute grâce au milieu de terrain Ilkay Gündogan qui a profité d’une grave erreur défensive des visiteurs.

Le Barça a été puni pour ne pas avoir réussi à convertir sa domination en plus de buts alors que Bellingham a profité au maximum de ses deux occasions en seconde période.

Tout d’abord, il a décoché une frappe imparable dans le coin supérieur gauche à la 68e minute, puis, dans les arrêts de jeu, il a marqué le but vainqueur après avoir récupéré une passe de Luka Modric dans la surface.

“Même un match nul serait injuste pour nous après le match que nous avons eu ; ils avaient l’air de s’être rendus, puis sont arrivés ces coups honteux pour nous choquer. C’est dommage”, a déclaré l’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, à DAZN.

“Nous avons dominé pendant 60 minutes mais c’est le football… Le Real Madrid a ces choses… Le Real Madrid marque deux buts avec les trois ou deux occasions et demie qu’il a.”

Le Barça a dominé la première mi-temps et Gündogan a trouvé le ballon à ses pieds pour une frappe facile après qu’Aurélien Tchouaméni de Madrid ait passé en arrière vers l’arrière central David Alaba qui a à peine atteint le ballon.

Fermín López, qui a touché le poteau à la 15e minute, et l’attaquant João Félix ont été une menace constante pour la défense madrilène et se sont créés plusieurs occasions de marquer, les visiteurs étant sans doute chanceux de n’avoir qu’un but d’avance à la pause.

Andreas Christiansen s’est dirigé vers le poteau après la pause et le gardien Kepa Arrizabalaga a réalisé un brillant arrêt pour empêcher le Barça d’une frappe à bout portant de Ronald Araújo.

Madrid a commencé à trouver son élan après que le manager Carlo Ancelotti ait fait sortir Eduardo Camavinga et Modric du banc et que Bellingham ait de nouveau brillé sous les projecteurs.

Les Blancos sont en tête du classement avec 28 points, à égalité avec Gérone. Le Barça est troisième sur 24, deux devant l’Atletico Madrid, qui a deux matchs en moins.