Barcelone a raté sa chance de prendre la tête de la Liga après une défaite 2-1 à domicile contre Grenade.

Lionel Messi avait marqué son 26e but de la saison à 23 minutes pour mettre les Catalans sur la bonne voie pour le sommet dans une course au titre convaincante.

Mais Darwin Machis a égalisé à la 63e minute et Grenade a effectué un retour inattendu à 11 minutes du temps lorsque le remplaçant Jorge Molina est entré de près.

Le Barça, dont l’entraîneur Ronald Koeman a été expulsé à la suite du niveleur de Grenade, aurait pu gagner un point d’avance sur l’Atletico Madrid, mais s’asseoir à deux points du leader de la ligue, l’Atletico Madrid et derrière le Real Madrid en raison de leur record de tête-à-tête inférieur. .

Messi avait marqué un cinquième but lors de ses quatre derniers matches avec un tir croisé bas de l’intérieur de la surface après avoir été touché par Antoine Griezmann.

Mais le meneur de jeu argentin regrettera ce qui s’est avéré un moment crucial – non seulement dans le match mais potentiellement la course au titre – peu de temps après, car il a rejeté une chance en tête-à-tête de battre le gardien de but de Grenade Aaron Escandell dans la zone.

Les visiteurs ont marqué avec leurs deux tirs cadrés au Camp Nou, d’abord grâce à Machs sur un contre après qu’Oscar Mingueza n’a pas réussi à couper le ballon en profondeur de Luis Suarez.

L’arbitre Pablo Gonzalez Fuertes a rapidement ordonné à Koeman de quitter son abri pour ses plaintes aux officiels et sa nuit s’est aggravée lorsque Molina s’est dirigée vers le centre précis d’Adrian Marin pour assurer une première victoire à Barcelone pour l’équipe de Diego Martinez.

« Nous avons perdu notre concentration en seconde période et avons commis des erreurs à l’arrière », a déclaré Koeman.

« Nous devons accepter le fait que nous avons perdu, c’est la réalité des choses. Nous avons eu des chances de gagner le match, mais c’est tout. Nous avons encore cinq matchs à disputer et chacune des équipes (dans la course au titre) aura des difficultés dans le calendrier.

« Nous devons maintenant nous préparer pour le match de dimanche (à l’extérieur de Valence). Nous sommes toujours dans le mélange et avons une chance. Nous devons accepter cela, passer à autre chose et nous préparer pour le prochain.

« Nous avons essayé, mais nous n’avons pas pu créer beaucoup d’occasions quand ils ont marqué leurs buts. Ils ont bien fermé la boutique et nous n’avons pas pu créer. »