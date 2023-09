Barcelone 1-0 Séville (29 septembre 2023) Analyse du match

Barcelone s’est provisoirement hissé en tête de la Liga avec une victoire 1-0 à domicile contre Séville vendredi après que le vétéran défenseur Sergio Ramos ait accidentellement envoyé le ballon dans son propre filet en seconde période.

Ramos, un ancien capitaine du Real Madrid affrontant à nouveau ses anciens rivaux de Barcelone pour la première fois depuis 2020, s’est montré impuissant lorsqu’il a tenté de bloquer un centre de Lamine Yamal, 16 ans, et a vu le ballon franchir la ligne à la 76e minute.

Ramos, qui tenait autrefois la main du jeune Yamal dans le tunnel lorsque l’attaquant du Barça était la mascotte du club, a reçu un accueil hostile lorsque ses premières touches ont été accueillies par les huées des supporters locaux.

Mais de fortes acclamations ont retenti au stade olympique de Montjuic, domicile temporaire du Barça, après le but contre son camp du joueur de 37 ans.

Ce résultat place le Barça à un point d’avance sur Gérone, qui est deuxième avec un match en moins, tandis que Séville est 12e.

Le défenseur de Séville Sergio Ramos réagit après avoir marqué un but contre Barcelone. PAU BARRENA/AFP via Getty Images

La tension entre les deux clubs était vive avant le coup d’envoi lorsque Séville a déclaré qu’ils n’auraient aucune représentation dans la loge VIP du stade en raison de « l’affaire Negreira » en cours.

Barcelone fait l’objet d’une enquête pour « corruption active » présumée dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption s’étalant sur deux décennies au sein du comité d’arbitrage dont José Maria Enriquez Negreira était vice-président.

Barcelone l’a décrit comme une « attaque injustifiée et inappropriée » contre le club, affirmant que Séville leur refusait leur droit à une défense dans le cadre de la procédure judiciaire.

Sur le terrain, le Barça a connu un bon départ avec João Félix battant le gardien à la 22e minute avec un tir puissant qui s’est écrasé sous la barre et est resté à l’écart tandis qu’à l’autre bout, Gavi a bloqué la ligne de but pour refuser Lucas Ocampos. .

Après une première mi-temps sans but, le Barça a changé de vitesse et semblait beaucoup plus menaçant.

Robert Lewandowski a été refusé par un tacle du dernier homme de Juanlu Sanchez alors que l’attaquant marquait au but tandis que Gavi voyait sa tête rater de peu la cible.

Mais le teint du match a changé après que Ramos ait marqué le but contre son camp et bien que Séville ait également eu ses occasions, le Barça a réussi à garder sa cage inviolée et à maintenir son début de saison invaincu.