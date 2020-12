L’espoir présidentiel de Barcelone, Joan Laporta, s’inspirera de Liverpool s’il est élu en utilisant le slogan « Vous ne marcherez jamais seul » pour le club catalan. La Masia académie.

Laporta, 58 ans, a été président du Barca entre 2003 et 2010 et a confirmé lundi qu’il se présenterait à nouveau aux élections de la nouvelle année, après avoir terminé deuxième derrière Josep Maria Bartomeu en 2015. Les membres du Barca voteront sur un nouveau président le 24 janvier.

Dans le cadre de son manifeste sur son site Web, Laporta a écrit que La Masia constituera l’épine dorsale de sa campagne et subira un changement de nom s’il remporte les élections de janvier.

« La Masia sera un accompagnement personnalisé du joueur, sous le slogan «Vous ne marcherez jamais seul» », a-t-il déclaré.

«Nous voulons qu’il devienne un centre de haute performance et d’excellence sportive, mais aussi de développement personnel, où le traitement des athlètes n’est pas générique mais individuel.



« Nous ferons cela avec un soin particulier pour les valeurs qui composent des personnalités fortes et dont nous pouvons être fiers: nous voulons des athlètes qui aiment le Barca. »

Lors de son premier passage en tant que président au Camp Nou, Laporta a supervisé la nomination de Pep Guardiola en tant qu’entraîneur en 2008 et a aidé à bâtir l’équipe qui a remporté six trophées non répétés en une année civile en 2009.

Le succès de cette équipe s’est construit avec des joueurs qui ont traversé La Masia, dont Victor Valdes, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta et Lionel Messi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, Laporta a souligné que le Barça devait recommencer à faire plus confiance à son académie, plutôt que de se tourner vers des signatures de grands noms pour tenter de résoudre leurs problèmes.

« Avant de recruter des joueurs, je pense que nous devrions toujours chercher en interne », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas laisser plus de joueurs de haut niveau quitter le club. »

La chanson « Vous ne marcherez jamais seul » est à l’origine de la comédie musicale Carousel de 1945 et a ensuite été reproduite par le groupe basé à Liverpool Gerry and the Pacemakers en 1963.

Il est ensuite devenu la devise de Liverpool – apparaissant sur le blason du club – et l’hymne. Il est chanté avant et après tous les matchs à Anfield. Il a également été adopté par plusieurs autres équipes à travers le monde, dont le Celtic et le Borussia Dortmund.

La chanson a servi de toile de fond aux célébrations à Anfield en 2019 lorsque Liverpool a produit un retour historique contre le Barça en Ligue des champions. L’équipe de Jurgen Klopp a renversé une défaite 3-0 au match aller, gagnant 4-0 pour atteindre la finale, où ils ont battu Tottenham.