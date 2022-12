Barcelona Troll Real Madrid en dévoilant la bannière «Raul is Culer» pour promouvoir son magasin de détail

Le Real Madrid et Barcelone partagent l’une des rivalités les plus féroces de l’histoire du football interclubs. Ces deux clubs ont connu un succès historique en Liga et ailleurs.

Leur match, surnommé le classique, évoque de fortes émotions non seulement parmi leurs supporters mais dans le monde du football. Alors que les fans sont occupés par la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Barcelone a tenté de se faire remarquer en se moquant de ses rivaux espagnols.

Les géants catalans ont ouvert leur nouveau supermarché dans la capitale espagnole, situé juste au coin d’un supermarché du Real Madrid.

De plus, Barcelone s’est moqué de ses rivaux amers en faisant la promotion de son magasin via une énorme bannière “Raul is Culer” au cœur de la capitale espagnole. Il convient de mentionner que les supporters de Barcelone sont connus sous le nom de culers.

Les fans exaspérés du Real Madrid ont affirmé que la bannière faisait référence à l’ancienne star de Los Blancos Raul qui a marqué 323 buts pour le Real Madrid pour devenir le meilleur buteur du club, un record qui a depuis été battu par Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. L’Espagnol est toujours associé au club et est actuellement le manager de son équipe “B”, le Real Madrid Castilla.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Cependant, le Barça a déclaré de manière ambiguë sur son site Internet que “Raúl est un supporter du Barça qui vit à Madrid et qui a inspiré cette campagne qui sera reproduite dans d’autres rues de la ville”.

Barcelone a même partagé une vidéo de sa bannière controversée sur Twitter. La vidéo amusante est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Barcelone soutient que sa nouvelle campagne publicitaire est un moyen de susciter l’intérêt pour le nouveau point de vente de Madrid, dont l’ouverture a été suivie par le réalisateur Xavier Barbany et l’ancien joueur Luis García. Le magasin de détail est le premier du club à Madrid et est une décision audacieuse, étant donné qu’il se trouve sur le territoire du Real.

Le Real Madrid et Barcelone ont tous deux cultivé une énorme base de fans au niveau mondial, étant l’un des clubs espagnols les plus titrés.

Mais le Real Madrid a le droit de se vanter en ce qui concerne le nombre d’argenterie remportées. Ils ont remporté 35 titres en Liga contre 26 à Barcelone.

Le Real a également remporté beaucoup plus de titres en UEFA Champions League que Barcelone. De plus, les deux clubs ont connu des résultats contrastés ces derniers mois.

Alors que le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des champions cette année, Barcelone fait face à une crise financière.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici