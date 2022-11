Barbra Streisand parle de ses premiers enregistrements : “That Girl Can Sing”

Streisand est le genre d’interprète qui, plus d’un an après le début de sa course Bon Soir, plaisante devant un public : « Les gens se plaignent que je ne respecte pas les normes. Eh bien, voici un standard », puis se lance dans « Qui a peur du grand méchant loup » avec une lassitude du monde poids plume impossible. La gamme de son chant n’est pas qu’une question d’octaves. C’est la diversité des personnages que la voix peut trouver pour une chanson. Dans “The Big Bad Wolf”, c’est l’heure du conte et l’opérette, Big Mama Thornton et Ethel Merman. Pour « Lover, Come Back to Me », c’est quelque chose de rivaliser avec Ella Fitzgerald dans la façon dont elle peut déjà faire passer un morceau, surtout en concert, du jardin botanique au match de boxe. Cette performance se classe certainement parmi les interprétations suprêmes de Streisand. À 20 ans, elle avait atteint cette quasi-maîtrise avec ce qui, en 1962, était des standards, la musique de grand-mère.

C’est bien sûr ce qui rendait les costumes nerveux : un répertoire qui comprenait Tin Pan Alley et des airs de spectacle, ces redoutables ballades et le jazz ; Oscar Hammerstein, Harold Arlen et Fats Waller. Où étaient les grandes chansons pop? Les trucs contemporains. Le “Surfin’ USA” Le “Marcher comme un homme.” Le “Sois mon bébé”. Le “bout des doigts”. Le “C’est ma fête.”

Quand Erlichman l’a emmenée auditionner – en direct – pour Capitol, RCA et Columbia, “Tout le monde a dit la même chose”, se souvient-il. “‘Elle a une bonne voix.'” (Si jamais il écrivait un livre, dit-il, il l’appellerait “Bon se termine mercredi”.) Évidemment, elle était capable de grand art. “Elle ne chantait pas de chansons commerciales”, a déclaré Erlichman. Et “les cadres, ils ont peur d’innover”.

Mais Streisand pouvait apprécier la splendeur d’un objet ancien. C’est à cela que servaient les tenues vintage qu’elle portait sur scène. « J’ai toujours acheté des vêtements anciens », dit-elle, « parce que je les trouvais si beaux. J’ai admiré le savoir-faire. » L’artisanat des années 1890.

“Soirée d’ouverture, je portais un haut perlé en velours noir à col haut”, a-t-elle déclaré. « J’ai demandé à mon tailleur de me confectionner une petite jupe en velours noir qui allait avec ce haut. Mais je ne savais pas que tu n’étais pas censé t’habiller comme ça. Je ne savais pas que lorsque vous chantez dans une boîte de nuit, vous êtes censé avoir une sorte de robe ou quelque chose d’élégant, fait de soies ou de satins fabuleux. À un moment donné sur “Le Bon Soir”, vous pouvez l’entendre dire au public qu’elle porte le costume de son petit ami. Elle m’a dit que “le masculin et le féminin étaient ce qui me convenait le mieux”.

Cette admiration qu’elle nourrit pour les choses bien faites s’étend évidemment au Great American Songbook : un savoir-faire supérieur. Ses centaines de chansons dynamiques et adaptables reposent sur des personnages, des histoires, des jeux de mots et des variations sur un thème. Pour un chanteur, les comprendre, c’est comme faire des maths, des mots croisés ou de l’architecture. Ils sont aussi une opportunité d’agir, ce que Streisand dit qu’elle voulait faire en premier lieu. Pendant la course Bon Soir, elle partageait ses journées entre les boîtes de nuit et Broadway, où elle se faisait un nom en tant que secrétaire Miss Marmelstein dans “I Can Get It for You Wholesale”.