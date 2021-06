Barbora Krejcikova prépare la finale contre Anastasia Pavlyuchenkova en battant Maria Sakkari

Barbora Krejcikova jouera Anastasia Pavlyuchenkova dans le français Ouvert finale après que le numéro 33 mondial tchèque a sauvé une balle de match pour vaincre la 17e tête de série grecque Maria Sakkari 7-5, 4-6, 9-7 jeudi.

Krejcikova, 25 ans, est la quatrième finaliste féminine non classée en cinq ans à Roland-Garros. Elle a remporté le titre de Roland-Garros en double en 2018, mais son meilleur résultat précédent en simple était une course au quatrième tour ici l’année dernière.

Ce sera le sixième Roland-Garros consécutif à couronner une première grande championne féminine.

« J’ai toujours voulu jouer un match comme celui-ci, quand j’étais plus jeune, jouer chez les juniors, j’ai toujours voulu jouer un match aussi difficile où nous avions tous les deux des chances et jouions si bien », a déclaré Krejcikova.

« Même si je perdais aujourd’hui, je serais très fier de moi, car je me battais. C’est la chose la plus importante, ici et dans notre propre vie. »

Les deux joueuses ont pris un départ nerveux pour leur première demi-finale du Grand Chelem, la 17e tête de série Sakkari étant la première à servir lors du quatrième match alors qu’elle prenait une avance de 3-1.

Mais Krejcikova a décroché les quatre suivants, menant 5-3 avec un lob sublime qui l’a laissée servir pour le set.

Le Tchèque a ensuite été brisé par l’amour alors que Sakkari a marqué huit points d’affilée pour égaliser à 5-5.

Une prise de routine de Krejcikova a remis la pression sur Sakkari, qui a martelé un coup droit bien avant d’abandonner le set alors que son tir frappait le filet et flottait large.

Sakkari, qui a battu la vice-championne de l’année dernière, Sofia Kenin, puis la championne en titre Iga Swiatek au cours des deux derniers tours, s’est regroupée et a couru 4-0 devant lors de la seconde.

Le Grec a repoussé un retour fougueux de Krejcikova pour forcer un décideur après avoir verrouillé un troisième point de set.

Sakkari a cassé pour un avantage de 2-1 alors que Krejcikova a tiré un revers large, sauvant un point de rupture lors du prochain match pour se consolider alors que la ligne d’arrivée se rapprochait de plus en plus.

Le Grec avait une balle de match à 5-3, mais la résiliente Krejcikova est restée en vie avec une volée de revers rapide, puis a reculé avant de se déplacer 6-5 devant.

Krejcikova a regardé trois balles de match de sa propre passe à 7-6, Sakkari sauvant une paire avec un vainqueur du revers et un as.

Krejcikova a tenu à nouveau avec un confort relatif et a apporté une autre balle de match sur le service de Sakkari. Un coup droit du Grec a été appelé long, mais l’arbitre de chaise a annulé de façon spectaculaire – alors même que les rediffusions télévisées montraient que le ballon était sorti.

Plutôt que de s’attarder sur sa malchance apparente, Krejcikova a apporté une cinquième balle de match, se transformant après trois heures et 18 minutes avec un vainqueur du revers sur la ligne.

