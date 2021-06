Barbora Krejcikova, non tête de série, remporte le titre en simple féminin

Une joueuse autrefois considérée comme une spécialiste du double vient de remporter Roland-Garros pour remporter son tout premier Grand Chelem en simple.

Barbora Krejcikova a remporté son premier titre en simple du Grand Chelem samedi en battant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 2-6, 6-4 au Court Philippe Chatrier.

La joueuse tchèque de 25 ans avait déjà connu du succès en tant que joueuse de double, remportant cinq tournois du Grand Chelem en double et en compétition mixte, mais ce n’est que le mois dernier qu’elle a enregistré sa première victoire contre une joueuse classée parmi les 10 premières.

Krejcikova n’avait joué que son cinquième tableau principal en simple dans n’importe quel tournoi du Chelem.

« C’est vraiment difficile de mettre les mots ensemble en ce moment, mais je ne peux pas croire ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas croire que j’ai réellement gagné un Grand Chelem. »

Krejcikova, cependant, aura la chance d’ajouter plus de matériel dimanche, lorsqu’elle jouera avec sa partenaire de double Katerina Siniakova en finale contre Magda Linette et Bernarda Perra. Si elle remporte un autre titre, elle deviendra la première femme à remporter des titres en simple et en double à Roland-Garros la même année depuis Mary Pierce en 2000.

Bien que certains tirages au sort comme Naomi Osaka, qui s’est retiré en invoquant des problèmes de santé mentale, n’aient pas été pris en compte, le chemin de Krejcikova n’a pas été facile, car elle a battu la cinquième tête de série Elina Svitolina, la finaliste des Internationaux de France 2018 Sloane Stephens et Coco Gauff et Maria Sakkari avant d’atteindre la finale.

Après le match, Krejcikova a rendu hommage à son défunt entraîneur Jana Novotna, le grand tennisman tchèque décédé en 2017.

« Presque ses derniers mots ont été : » Profitez-en et essayez simplement de gagner un Grand Chelem.’ Je sais que de quelque part, elle s’occupe de moi et tout ce qui vient de se passer, ces deux semaines, c’est à peu près parce qu’elle s’occupe de moi de là-haut et je la remercie vraiment », a-t-elle déclaré. « C’était incroyable que j’aie eu la chance de la rencontrer, qu’elle ait été une telle inspiration pour moi et qu’elle me manque vraiment, mais j’espère juste qu’elle est heureuse en ce moment, et je suis extrêmement heureux. »

Krejcikova et Pavlyuchenkova jouaient tous les deux samedi leur première finale du Grand Chelem en simple.

Les autres titres du Grand Chelem de Krejcikova sont survenus lors de l’Open de France 2018 et de la compétition de double de Wimbledon 2018, mais elle a également remporté trois titres consécutifs en double mixte à l’Open d’Australie (2019, 2020, 2021).

Il s’agissait de la 52e apparition de Pavlyuchenkova dans un tournoi du Grand Chelem, qui était le plus important pour toutes les femmes de l’ère professionnelle avant d’atteindre la finale d’un.

Contribution: Associated Press