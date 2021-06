Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova contre Iga Swiatek-Bethanie Mattek-Sands en finale du double féminin

La Tchèque Barbora Krejcikova pourrait devenir la première femme depuis la Française Mary Pierce en 2000 à remporter à la fois le simple et le double Internationaux de France titres après que la joueuse de 25 ans se soit qualifiée vendredi pour la finale avec sa partenaire Katerina Siniakova.

Barbora et Katerina ont battu la paire polono-américaine Magda Linette et Bernarda Pera 6-1, 6-2 vendredi.

Barbora et Katerina rencontreront la Polonaise Iga Swiatek et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands – qui ont vaincu la Roumaine Irina-Camelia Begu et l’Argentine Nadia Podoroska 6-3, 6-4 – en finale.

En 2018, Barbora, qui a organisé un affrontement pour le titre en simple dames contre Anastasia Pavlyuchenkova, a été classée n ° 1 mondiale en double.

Ensemble, Barbora et Katerina se dirigent vers leur quatrième finale majeure en équipe et leur deuxième à Roland-Garros.

Barbora et Katerina ont remporté ensemble les titres de Roland-Garros et de Wimbledon en 2018. Barobra reviendra à la première place du classement en double si elle triomphe avec son partenaire.

Pour leur troisième tournoi ensemble, Bethanie et Iga disputent leur première finale en équipe.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici