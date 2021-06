Barbora Krejcikova contre Pavlyuchenkova en simple dames

Après une quinzaine de bouleversements à Roland-Garros, personne de sensé ne parierait son hypothèque sur qui pourrait être la dernière femme debout.

Pavlyuchenkova, la plus âgée des quatre demi-finalistes à 29 ans, frappe à la porte en Grand Chelem depuis qu’elle a atteint le français Ouvert quarts de finale en 2011.

Elle a perdu celui-là et les cinq quarts de finale du Grand Chelem qu’elle a disputés avant de finalement briser ce plafond de verre en battant la Kazakhe Elena Rybakina dans une bataille marathon en trois sets mardi.

Zidansek n’avait jamais remporté de match du tableau principal au français Ouvert jusqu’à ce qu’elle évince l’ancien américain Ouvert championne Bianca Andreescu au premier tour – un résultat qui, selon elle, l’a nourrie de conviction.

Elle a fait preuve d’un grand art de la cour pour passer un quart de finale à l’envers contre la percutante Espagnole Paula Badosa et espère le mélanger contre Pavlyuchenkova.

La victoire en deux sets de Sakkari contre Swiatek mercredi signifie que pour la première fois un joueur grec a atteint les demi-finales des simples dames et messieurs lors du même Chelem après que Stefanos Tsitsipas ait battu Daniil Medvedev mardi.

Sur le papier, elle est désormais la favorite, mais elle a perdu contre Krejcikova à Dubaï en mars et sait que même si le titre est en vue, il reste encore loin.

Krejcikova, plus connue en tant que spécialiste du double, a étendu sa série de victoires à 10 matchs, son meilleur record en carrière, lorsqu’elle a arrêté la course de l’adolescente américaine Coco Gauff mercredi et espère devenir la première joueuse tchèque à remporter le simple féminin à Paris depuis Hana. Mandlikova en 1981.

Si elle le fait, elle dit que ce sera un hommage à feu Jana Novotna qui l’a aidée sur la voie du tennis professionnel.

