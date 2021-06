Barbora Krejcikova bat Anastasia Pavlyuchenkova pour remporter le titre en simple féminin

Barbora Krejcikova a remporté samedi son premier titre en simple du Grand Chelem à Roland-Garros, battant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova pour devenir la première femme tchèque en 40 ans à conquérir Roland-Garros.

Krejcikova, classée 33e au monde et ne jouant que son cinquième tableau principal dans un tournoi en simple du Chelem, a triomphé 6-1, 2-6, 6-4 pour un deuxième titre en carrière.

Le joueur de 25 ans imite sa compatriote Hana Mandlikova qui a remporté le trophée à Paris en 1981.

Krejcikova, 25 ans, a dédié sa victoire à son mentor, l’ancienne championne de Wimbledon Jana Novotna, décédée d’un cancer à l’âge de 49 ans en 2017.

« C’est difficile à mettre en mots. Je ne peux pas croire que je viens de gagner un Grand Chelem », a déclaré Krejcikova, qui était toujours en dehors du top 100 lorsque l’Open de France 2020 a eu lieu en octobre dernier.

« J’ai passé beaucoup de temps avec Jana avant sa mort. Ses derniers mots pour moi étaient « profite du tennis et essaie de gagner un Grand Chelem ».

« Je sais qu’elle s’occupe de moi. Tout ça, c’est à peu près parce qu’elle s’occupe de moi.

« C’était incroyable d’avoir eu la chance de la rencontrer. Elle était une telle inspiration. Elle me manque et j’espère qu’elle est vraiment heureuse. »

Dans un début de finale nerveux, Krejcikova a été brisé lors du premier match, purgeant deux doubles fautes.

Cependant, la Russe de 29 ans n’a pas pu capitaliser et a perdu les six matchs suivants alors que son adversaire tchèque a pris trois pauses et s’est frayé un chemin avec le premier match en une demi-heure.

Krejcikova a été récompensée pour son attaque audacieuse, frappant 13 gagnants contre sept pour la Russe.

Pavlyuchenkova, qui a fait ses débuts en Chelem en 2007, était la joueuse la plus calme du deuxième set, s’étendant à 5-1.

Un temps mort médical à 5-2, au cours duquel elle a été vue en train de grignoter des oursons en gélatine Haribo, n’a fait que retarder la Russe à égaliser la finale.

Dans le décideur, les joueurs ont échangé des pauses lors des troisième et quatrième matchs, avant que le Tchèque ne se brise en amour pour 4-3 à la suite d’un échange de 10 coups.

Pavlyuchenkova a sauvé deux points de championnat au neuvième match et un troisième au 10e, mais Krejcikova est devenu champion au quatrième lorsque le Russe a frappé longtemps.

Les deux femmes ont profité d’un tirage au sort dans lequel les têtes de série sont tombées et n’ont cessé de tomber.

La numéro un mondiale et championne 2019 Ashleigh Barty a clopiné au deuxième tour.

Serena Williams a été éliminée au quatrième tour, la numéro deux mondiale Naomi Osaka s’est retirée après un match, tandis que la championne de 2018, Simona Halep n’a même jamais atteint Paris.

