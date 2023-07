Barbiemania: le film a rendu le monde rose vif – mais vous pourriez avoir du mal à obtenir un billet

Nom: Barbiemanie.

Âge: Barbie – nom complet Barbara Millicent Roberts – est une poupée Mattel qui est née aux États-Unis en 1959. La manie actuelle est, eh bien, actuelle.

Parce qu’il y a un film, non ? Réalisé par Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling.

Avec Gosling comme Ken ? Correct. Nous viendrons à Ken.

De quoi ça parle? Qui sait? C’est Barbie : le film ; c’est assez.

Et les gens l’attendent avec impatience ? L’euphémisme de l’année. Vous aurez de la chance d’avoir un billet. Depuis l’été dernier, quand des photos ont émergé de Robbie dans le rôleBarbiemania est devenu plus gros et plus fort – et il est sur le point d’exploser dans un fabuleux point culminant de rose.

Ma grande journée en tant que petit ami de Barbie : « Est-ce que Ken, la sirène aux seins nus, va trop loin ? » En savoir plus

Beurk ! Exemples? Combien en voulez-vous? Tout le monde porte du rose, pour commencer.

OMS? Gigi Hadid, Sofia Richie, Lizzo, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Zendaya, Anne Hathaway. Des membres de la famille royale aussi : la princesse de Galles, la princesse Marie de Danemark…

Il s’agit donc de vêtements roses ? Egalement maquillage, vernis à ongles, paillettes, plumes, accessoires. Marie-Claire a signalé que les ventes de chouchous (une signature de Barbie) avaient bondi de – attendez-le – 1 099 %. La teinture pour cheveux blonds est en hausse de 47 % ; les justaucorps sont en hausse de 12 %. Les queues de cheval hautes sont également de retour.

Je suis une fille Barbie dans un monde Barbie, la vie en plastique, c’est fantastique… Eh bien, oui, en fait. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de mode et de vêtements (une tendance qu’ils appellent Barbiecore) ; le monde Barbie est le monde réel. Barbiemania s’étend à la nourriture : Burger King au Brésil a sorti un rose Repas sur le thème de Barbie. Aussi, Barbie prend le relais décoration de maison.

La vie en plastique, c’est fantastique… Les fans de Barbie lors de la première britannique du film la semaine dernière. Photographie : Jack Dredd/Shutterstock

Pas chez moi. Magazine Architectural Digest a fait tout un long métrage sur les décors fuchsia du film. Nous voyons littéralement le monde à travers des lunettes teintées de rose. Vous avez peut-être remarqué que la page d’accueil d’un moteur de recherche bien connu est devenue rose.

A cause de Barbie ? « Peur donc. Et ce n’est pas seulement une chose visuelle; cela influence aussi notre comportement.

Maintenant tu m’inquiètes. Je pense à Barbenheimer.

Bombe blonde v : préparez-vous pour le smackdown Barbie-Oppenheimer En savoir plus

Waouh, qu’est-ce que c’est ? Un autre grand film sort vendredi : Oppenheimer de Christopher Nolan, avec Cillian Murphy dans le rôle du physicien qui a développé la bombe atomique.

Un tout autre genre de film de Barbie, donc. Exactement. Certaines personnes envisagent de faire une double facture Barbenheimer. Mais l’effet Barbenheimer est devenu une chose dans les rencontres aussi.

Est-ce que ça va voir chaque film avec quelqu’un d’autre? Non, cela signifie rechercher des partenaires complètement différents de vous. Les contraires s’attirent.

J’ai compris. Où cela laisserait-il Ken ? Seul. Ou avec quelqu’un de profond et réfléchi. Incidemment, Kencore – canaliser votre Ken intérieur – est aussi une chose, mais pas aussi importante que Barbiemania. Mais ensuite, Ken n’a toujours été qu’un acolyte.

Dites : « Le rose est le nouveau noir. »

Ne dites pas : « Non, juste pour Oppenheimer, s’il vous plaît. »