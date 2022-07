Barbiecore : toutes les stars font vibrer la nouvelle tendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Barbiecore est la nouvelle tendance qui envahit le monde du style des célébrités, gagnant en popularité auprès de la liste A d’Hollywood depuis la sortie des premières photos de Margot Robbie sur le tournage du nouveau film “Barbie”.

S’habiller en Barbiecore signifie essentiellement porter la couleur rose vif pour laquelle la poupée Mattel est célèbre.

“Un booster d’humeur très apprécié après ces dernières années, ‘Barbiecore’ consiste à adopter des teintes vibrantes – en particulier le rose vif signature de la poupée – dans la vie de tous les jours”, a expliqué l’experte en tendances Dayna Isom Johnson dans un communiqué.

“Et avec de nombreux nostalgiques d’époques plus simples, plus ensoleillées et plus insouciantes, il est logique que cette esthétique rose inspirée des années 80 occupe le devant de la scène en tant que “it” style de l’été.”

ARMIE HAMMER’S CAYMAN ISLANDS CONNECTION : L’ACTEUR VEND-IL VRAIMENT DU TIMESHARE TROPICAL ?

Quelques célébrités qui ont vraiment embrassé le moment Barbiecore :

Reese Witherspoon

Certains affirment que Reese Witherspoon a inventé l’esthétique Barbiecore lorsqu’elle a endossé le rôle d’Elle Woods dans “Legally Blonde”. Le personnage adorait la couleur rose et la portait à chaque occasion.

Il semble que Witherspoon s’est inspirée de son personnage et a ajouté du rose à sa garde-robe réelle.

Lors de la première de son nouveau film “Where the Crawdads Sing”, Witherspoon portait une robe rose vif qui semblait sortir tout droit du placard d’Elle Woods.

Kim Kardashian

Kim Kardashian berce toutes les tendances en vogue, et Barbiecore ne fait pas exception. Après avoir animé “Saturday Night Live”, Kardashian a quitté le studio dans une combinaison en spandex rose vif avec des talons roses vifs intégrés et un manteau rose vif moelleux.

Elle est fan de la tendance Barbicore depuis un certain temps, remontant à 2018, lorsqu’elle portait une mini-robe moulante rose vif lors de ses déplacements à Los Angeles.

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves était également en avance sur la tendance Barbiecore, choisissant un look Barbie pour le Met Gala 2019.

Elle s’est vraiment investie dans le look, enfilant même une perruque blonde pour représenter pleinement le jouet emblématique.

Après que son look Met Gala ait attiré tant d’attention, Mattel a modelé une poupée d’après sa tenue. Il s’agissait d’une version en édition limitée du jouet vendu 75 $.

Anne Hathaway

Anne Hathaway est une autre star qui adopte la tendance Barbiecore. Pendant son séjour à Milan pour la semaine de la mode, Anne a assisté au défilé Valentino Haute Couture vêtue d’une robe Valentino rose vif.

ANNE HATHAWAY DÉVELOPPE POURQUOI ELLE A FINI DE BOIRE: “ÇA ME REND INDISPONIBLE POUR MON FILS”

La robe était recouverte de paillettes rose vif et associée à un sac à main rose et des talons à plateforme roses. Tout en regardant le spectacle, elle était assise à côté de Lana Condor et Ariana DeBose, qui portaient également le look Barbiecore.

Megan Fox

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont toutes les deux habillées en Barbiecore pour la première sur le tapis rouge du film “Life In Pink” de MGK. Les deux ont même temporairement teint leurs cheveux en rose.

Fox est arrivée à la première vêtue d’une minirobe rose bicolore. Elle a associé la robe à des talons roses qui s’enroulaient autour des chevilles et se nouaient en haut pour enfoncer davantage le thème.

MGK a associé ses cheveux roses à une chemise rose et bleue et à des tatouages ​​​​roses sur le ventre. Même le tapis lui-même était à la mode, car il était rose vif.

Lana Condor

Aux MTV Movie and TV Awards 2022, Lana Condor a foulé le tapis rouge dans une esthétique Barbiecore complète.

Elle est arrivée vêtue de Valentino, y compris un haut court rose vif et un pantalon rose vif avec des talons roses intégrés et une veste rose vif. La star de “To All the Boys; PS I Still Love You” a complété son look avec un sac à main rose vif.

Anya Taylor Joy

Anya Taylor-Joy a embrassé sa Barbie intérieure au Festival du film de Venise de cette année.

Elle était vêtue de rose de la tête aux pieds, du béret sur la tête aux talons roses sur ses pieds.

EVA MENDES DÉFEND LE STYLE KEN DOLL DE RYAN GOSLING POUR LE PROCHAIN ​​FILM ‘BARBIE’

Sa tenue rappelait les vêtements que portait son personnage Beth dans “The Queen’s Gambit” mais en beaucoup plus vibrant et coloré.

Zendaya

Toujours du genre à faire une déclaration sur le tapis rouge, Zendaya a tué la tendance Barbiecore lorsqu’elle s’est habillée de la tête aux pieds en rose vif au défilé de mode automne 2022 de Valentino à Paris.

Zendaya portait un blazer rose vif sur une chemise rose vif avec un décolleté plongeant, terminant le look avec un pantalon rose vif. Même ses talons compensés étaient roses.

Le rose était à l’avant-garde de la collection Valentino, la marque de mode déclarant : “Le rose est la couleur de l’amour, de la communauté, de l’énergie et de la liberté”.

Olivia Rodrigue

Olivia Rodrigo a fait sienne la tendance Barbiecore en ajoutant des éléments plus sombres pour correspondre à son style personnel.

La chanteuse “Driver’s License” a foulé le tapis rouge pour son film “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U” dans une minirobe rose avec des accents noirs et des nœuds roses. Elle a associé la robe à des gants noirs et des chaussettes en résille noires, toutes deux accentuées de nœuds roses.

Lil Nas X

Prouvant que la tendance n’est pas réservée aux femmes, Lil Nas X est monté sur scène lors d’un de ses concerts avec un chapeau de cowboy rose, un crop top rose et une jupe rose. Il tenait même un microphone rose pendant sa performance.

TREVOR LAWRENCE PAS FAN DES ‘CHAUSSURES SATAN’ DE LIL NAS X

Lil Nas X est connu pour ses tenues de performance extravagantes, portant fréquemment des hauts et des jupes courts et des chapeaux de cow-boy à plusieurs reprises.

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne saute à bord de la tendance Barbiecore.

Miley Cyrus

Jamais du genre à suivre les tendances du passé, Miley Cyrus a assisté au concert One and (Red) en l’honneur de la Journée mondiale du sida vêtue de rose de haut en bas.

Elle portait une veste et un pantalon pailletés en deux pièces. Alors que ses chaussures étaient blanches, elles étaient décorées d’étoiles roses scintillantes.

Et vraiment engagée dans la tendance, Miley portait également des boucles d’oreilles roses scintillantes et coiffait ses cheveux pour inclure une bande rose sur le côté.

Billy Porter

Billy Porter fait toujours un effort supplémentaire pour la mode, et il n’a pas déçu lorsqu’il a adopté la tendance Barbiecore aux Grammy Awards 2022.

Il a marché sur le tapis rouge vêtu d’un pantalon rose avec une chemise à volants rose transparente qui coulait au-delà de ses genoux. Il a complété le look avec des gants roses.

Kendall Jenner

La star de “The Kardashians” Kendall Jenner a fait sensation lorsqu’elle a foulé le tapis rouge du gala de l’amfAR en 2019.

Prouvant qu’elle est toujours en avance sur le peloton en matière de mode, elle a foulé le tapis dans une tenue Barbiecore par excellence – une robe rose bouffante et haute-basse.

Sydney Sweeney

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de “Euphoria” et “The White Lotus” Sydney Sweeney n’est pas étrangère à la liste des mieux habillés et n’a certainement pas manqué cette tenue.

Jolie en rose, Sweeney a embrassé sa Barbie intérieure lorsqu’elle a assisté à la 28e soirée annuelle de visionnement des Oscars de la Elton John AIDS Foundation en 2020.

Lizzo

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lizzo aime expérimenter la mode et n’a jamais été du genre à jouer la sécurité.

Sa vision de Barbiecore est plus docile que beaucoup de ses looks mais totalement à la mode.

Alors qu’elle se rendait à l’émission “Today”, Lizzo a été photographiée portant un manteau sur le thème de Barbie par-dessus une chemise noire et des leggings. Elle a accessoirisé avec un masque rose assorti.