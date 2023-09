Barbie remporte le box-office de l’été, Taylor Swift pourrait ne pas sauver l’automne

Débutant le premier vendredi de mai et se poursuivant jusqu’au week-end de la fête du Travail, la saison cinématographique estivale représente en moyenne 40 % de toutes les ventes de billets de cinéma de l’année. Les studios remplissent généralement cette partie du calendrier de sortie avec des spectacles de super-héros, des suites de franchises et des films bourrés d’action dans le but de capter l’attention du public pendant les mois les plus chauds de l’année.

« Barbie », un partenariat entre Warner Bros. et Mattel a généré 612,3 millions de dollars entre sa sortie le 21 juillet et la fête du Travail, ce qui représente 15 % du box-office total de l’été.

Au lieu de cela, les cinéphiles ont opté pour une narration originale, se penchant vers la « Barbie » rose bonbon et le « Oppenheimer » sombre et intense.

La saison estivale a également montré une demande croissante du public pour des billets pour des projections au format premium, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. Il a déclaré que l’industrie pouvait apprendre beaucoup des performances de titres tels que « Barbie », en particulier de l’attrait des expériences communautaires de base dans les cinémas.

« Cependant, le calendrier de sortie s’est légèrement allégé en raison des grèves en cours », a-t-il déclaré. « Même si cela pourrait créer une opportunité pour certains studios et certains films, c’est un vent contraire qui présente néanmoins un nombre croissant de défis pour les propriétaires de salles et le public qui ne veut pas voir plus de retards dans les films qu’ils attendent avec impatience. »

À plus long terme, cela deviendra une préoccupation croissante pour l’année prochaine, car les productions resteront interrompues, a ajouté Robbins.

Cela survient alors que l’industrie du théâtre se relance, avec un box-office global de janvier à la fête du Travail en hausse d’environ 25 % par rapport à l’année dernière.

Cependant, il est toujours en retard de 13 % par rapport aux niveaux de 2019, et la saison cinématographique d’automne s’annonce tiède, même avec le film de concert de Swift au calendrier.

Déjà, des films tels que « Dune: Part Two » de Warner Bros. et Legendary Entertainment et « Kraven the Hunter » de Sony et la suite de « Ghostbusters: Afterlife » sont tous partis pour 2024 alors que les scénaristes et les acteurs font grève contre les studios.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère d’Universal Studios et de CNBC.