Barbie présente la poupée Eleanor Roosevelt comme modèle historique pour la Journée internationale de la femme

La Première Dame Eleanor Roosevelt n’a pas eu l’occasion de devenir une Barbie de son vivant, mais elle entrera bientôt dans le monde de rêve de Barbie.

Barbie a annoncé que l’ancienne première dame était devenue la toute dernière poupée de la série «Inspiring Women» de la marque. Roosevelt rejoindra les étagères aux côtés de poupées modèles historiques publiées plus tôt comme Billie Jean King, Rosa Parks, Maya Angelou et Sally Ride. Tous ont été introduits pour inciter les jeunes filles à «être n’importe quoi».

« Championne des politiques relatives aux droits civils et économiques, le plaidoyer passionné d’Eleanor Roosevelt était inébranlable, même face à la résistance », a déclaré la société dans un communiqué de presse. « Gagnant le titre de« Première Dame du monde »pour son travail acharné et son dévouement aux efforts humanitaires, la persévérance d’Eleanor Roosevelt a redéfini le rôle des femmes dans la politique et la vie publique. »

Avec la nouvelle poupée vient le lancement d’une série virtuelle YouTube et Facebook en quatre parties « You Can Be Anything ». La série mettra en vedette des modèles actuels comme l’actrice Yara Shahidi et le mannequin Adwoa Aboah dans une diffusion en direct tous les samedis de mars pour encourager les enfants à devenir les leaders de demain.

Les dernières versions de Barbie s’inscrivent dans les derniers efforts de la marque pour diversifier le jouet. Une marque autrefois critiquée par certains observateurs pour avoir promu un idéal étroit et irréaliste de ce qui est beau a maintenant été sur une poussée de diversité dévoilant des poupées avec une gamme de tons de peau, de textures de cheveux, de tailles de corps et de structures faciales.

En 2016, Mattel, le créateur de Barbie, a publié trois nouveaux types de corps et différents tons de peau et coiffures pour la poupée (documentaire 2018 Hulu « Tiny Shoulders: Rethinking Barbie »). C’était la première fois que la poupée était recréée pour ressembler à d’autres types de corps en dehors de son cadre mince.

Au fil des années, la marque a dévoilé des poupées avec prothèses, vitiligo, sans cheveux et en fauteuil roulant. Mattel a également lancé une ligne de poupées neutres en matière de genre, distincte de Barbie, en 2019 appelée Creatable World.

La poupée Eleanor Roosevelt sera sur les étagères mercredi, avant la Journée internationale de la femme, le 8 mars.

Contribution: Adrianna Rodriguez, Charisse Jones, Carly Mallenbaum