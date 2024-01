“Barbie” obtient 8 nominations aux Oscars, mais les fans estiment que Gerwig et Robbie ont été snobés : NPR

basculer la légende Warner Bros.

Les farfelus sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à plaisanter : c’était exactement comme l’intrigue du Barbie film.

Deux personnalités charismatiques, intelligentes et girl-power du divertissement – ​​responsables du seul film d’un milliard de dollars réalisé uniquement par une femme – sont en lice pour le plus grand prix de l’industrie. Et l’une des plus grosses nominations revient à… Ken ?

Pour être clair, Barbie a reçu mardi matin huit nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Ryan Gosling a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle. America Ferrera, pour la meilleure actrice dans un second rôle. Barbie a également été nominé pour le meilleur scénario adapté, la conception des costumes et la conception de la production.

Mais la réalisatrice Greta Gerwig a été délaissée au profit de Jonathan Glazer (La zone d’intérêt), Yorgos Lanthimos (Pauvres choses) Christophe Nolan (Oppenheimer) et Martin Scorsese (Tueurs de la Lune des Fleurs.) Une réalisatrice a été nominée : Justine Triet a réalisé le célèbre drame judiciaire français, Anatomie d’une chutequi a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes 2023.

Quant à Barbie elle-même ? L’actrice qui portait le film, Margot Robbie, a été délaissée au profit d’Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Tueurs de la Lune des Fleurs), Sandra Hüller, (Anatomie d’une chute), Carey Mulligan (Maestro) et Emma Stone (Pauvres choses.)

Dans un communiqué, Ryan Gosling dit“Il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre.”

Maintenant, il faut ajouter que Gerwig et Robbie étaient nominé – mais pas pour le meilleur réalisateur et la meilleure actrice. Gerwig a reçu le prix du meilleur scénario adapté pour le film, qu’elle a co-écrit avec Noah Baumbach. Et le travail de Robbie en tant que productrice exécutive, pour lequel elle est en lice pour le meilleur film, consistait notamment à convaincre Mattel de prendre de réels risques dans la façon dont le personnage et la société étaient représentés.



“J’aurais adoré voir Gerwig et Robbie nominés pour la réalisation et l’interprétation, mais je suis heureuse qu’ils aient obtenu d’autres nominations”, a déclaré Linda Holmes de NPR, animatrice de Happy Hour de la culture pop. “Les gens ont tendance à parler de la nomination au scénario que Gerwig a gagnée avec Noah Baumbach comme si elle était inférieure à une nomination à la réalisation, mais est-ce vraiment le cas ? Et Robbie a été nominé en tant que producteur lorsque le film a obtenu une nomination pour le meilleur film, et étant donné ce que j’ai dit. J’ai entendu dire que ses contributions à la production étaient très actives, c’est aussi une vraie nomination.”

“C’est compliqué”, poursuit Holmes, “parce que les gens considèrent les films comme des projets de réalisateurs, alors comment peut-on être nominé pour le meilleur film et non pour le meilleur réalisateur ? Mais avec les calculs actuels, si vous avez les 10 meilleurs films nominés [and only five directing nominees], vous allez avoir un tas de réalisateurs non nommés. Gerwig n’a pas été nominé dans cette catégorie, mais Bradley Cooper non plus. Alexander Payne non plus. Cord Jefferson non plus. L’académie n’allait jamais ne pas nommer Christopher Nolan ou Scorsese. Si Gerwig avait été nominée, ce serait probablement Justine Triet qui ne l’aurait pas été, et cela aurait été dommage aussi.”

Au moins pour les électeurs de l’Académie, Barbie est certainement Kenough.