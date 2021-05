Barbie, Matchbox à recycler, réutilisé avec le programme Mattel PlayBack

Les vieilles poupées Barbie n’ont pas été habillées depuis des années et les voitures Matchbox n’ont franchi aucune ligne d’arrivée. Les Mega Bloks sont restés inactifs tandis qu’une couche de poussière s’épaissit.

Mattel a un moyen pour les familles de prolonger la durée de vie de ces jouets inutilisés et dépassés – et de les garder hors de la décharge – avec le lancement de son programme de reprise de jouets, que la société a partagé exclusivement avec USA TODAY.

Mattel PlayBack récupérera et réutilisera les matériaux des anciens jouets que les familles envoient à l’entreprise pour les futurs produits Mattel.

La participation des consommateurs est gratuite et le programme de recyclage acceptera initialement les jouets Barbie, Matchbox et Mega. D’autres marques Mattel sont susceptibles d’être ajoutées.

Rappel de détecteur de fumée:Kidde rappelle 226000 détecteurs de fumée parce qu’ils peuvent « ne pas alerter les consommateurs d’un incendie »

Modification des heures d’ouverture du magasin COVID-19:Trader Joe’s supprime les heures de haut niveau dans de nombreux magasins. Votre emplacement offre-t-il toujours des heures COVID-19?

« Les jouets Mattel sont faits pour durer et être transmis de génération en génération », a déclaré le président et chef de l’exploitation de Mattel, Richard Dickson, dans un communiqué. L’entreprise innove en trouvant des solutions durables. « Notre programme Mattel PlayBack en est un excellent exemple, nous permettant de transformer des matériaux de jouets qui ont vécu leur vie utile en matériaux recyclés pour de nouveaux produits. »

Pour les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés en tant que contenu recyclé dans les nouveaux jouets, Mattel a déclaré qu’il les recyclerait ou les convertirait des déchets en énergie.

Pamela Gill Alabaster, responsable mondiale de la durabilité chez Mattel, a déclaré que le programme est une étape que l’entreprise «franchit pour relever le défi mondial croissant des déchets».

L’objectif de la société est d’utiliser des matières plastiques 100% recyclées, recyclables ou biosourcées dans tous les produits et emballages d’ici 2030. L’année dernière, Mattel a lancé plusieurs jouets dans le cadre de ce programme, y compris deux produits Fisher-Price – Rock-a-Stack et Baby’s First Blocks – et trois ensembles Mega Bloks fabriqués à partir de plastiques biosourcés.

Le Matchbox Tesla Roadster, dont la disponibilité est prévue pour 2022, sera le premier véhicule moulé sous pression fabriqué à 99% de matériaux recyclés et certifié CarbonNeutral.

Comment fonctionne Mattel PlayBack

Rendez-vous sur Mattel.com/PlayBack pour imprimer une étiquette d’expédition gratuite, puis emballez et envoyez les jouets Mattel dépassés par la poste à Mattel. Les consommateurs américains et canadiens sans ordinateur ni imprimante peuvent demander une étiquette d’expédition par téléphone en appelant le 800-524-8697.

Les jouets collectés seront triés et séparés par type de matériau avant d’être traités et recyclés, a déclaré la société.

Les jouets non éligibles au programme de recyclage, y compris les marques autres que Mattel, qui sont en bon état peuvent tout de même avoir une nouvelle vie et rester hors des décharges en étant transmis à des amis ou donnés à des œuvres caritatives.

Économisez mieux, dépensez mieux: Conseils et astuces d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Des biscuits Girl Scout livrés par drone? Une troupe de Virginie s’est associée à Google Wing au milieu du COVID-19

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko