‘Barbie’, le week-end d’ouverture d »Oppenheimer’ pourrait être énorme

Ce week-end au box-office est consacré aux bombes atomiques et aux bombes blondes.

Généralement, lorsque deux grands films de deux studios différents sortent en salles en même temps, c’est une compétition pour la vente de billets. Ce n’est pas le cas avec Warner Bros.’ « Barbie » et Universel « Oppenheimer ».

Baptisée « Barbenheimer », la double sortie de ces superproductions potentielles est plus complémentaire, avec de nombreux cinéphiles planifier un voyage à double fonction aux cinémas

« Depuis que nous savions que ces deux films allaient sortir le même week-end, il y a eu instantanément un phénomène de culture pop », a déclaré Erik Davis, directeur général de Fandango. « C’est le week-end le plus attendu de l’année. »

Les deux films ne pourraient pas être plus différents, avec « Barbie » centré sur l’emblématique Mattel poupée naviguant dans la vie en dehors de Barbie Land, et « Oppenheimer » documentant comment le père de la bombe atomique a fabriqué les premières armes nucléaires.

Pourtant, le public s’est tourné vers les deux titres. Cette excitation est indispensable pour le box-office national après qu’une série de films à gros budget récemment sortis n’ont pas répondu aux attentes.

Avant le week-end, « Barbie » devrait générer au moins 90 millions de dollars de ventes de billets sur le marché intérieur, certains analystes du box-office prévoyant que le film pourrait atteindre plus de 140 millions de dollars. Pendant ce temps, « Oppenheimer » semble destiné à empocher entre 40 et 60 millions de dollars.

Les deux films pourraient générer ensemble 200 millions de dollars sur leur image d’ouverture. Avec des ventes de billets supplémentaires pour « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One », « Spider-Man : Across the Spider-Verse » et « Sound of Freedom », il pourrait s’agir du week-end le plus rentable de l’année jusqu’à présent.

Les grandes chaînes de cinéma ont indiqué que les ventes de billets sont fortes pour les deux films ce week-end et des spectacles supplémentaires ont été ajoutés pour répondre à la demande.

Quelque 40 000 membres du programme de fidélité AMC Theatre ont acheté des billets pour voir Barbie et Oppenheimer le même jour et l’Association nationale des propriétaires de théâtre prévoit que plus de 200 000 spectateurs assisteront aux visionnements des deux films le même jour.

« En ce week-end, l’anticipation a été très élevée pour » Barbie « et » Oppenheimer « », a déclaré Jeffrey Kaufman, directeur du contenu chez Malco Theatres. « La couverture médiatique et l’adhésion du public à la balise #Barbenheimer montrent la prise de conscience et l’enthousiasme pour les deux versions. »

Et une grande partie de l’attrait vient des célèbres cinéastes des films.

Greta Gerwig (« Lady Bird », « Little Women ») n’a que quelques films à son actif en tant que réalisatrice, mais elle s’est déjà fait une place parmi les auteurs célèbres d’Hollywood. Ses films sont centrés sur les femmes et présentent des dialogues pleins d’esprit et un fort noyau émotionnel. Gerwig est l’une des sept femmes à avoir été nominée pour le meilleur réalisateur aux Oscars.

Le public a eu un premier aperçu de la vision de Gerwig sur la poupée Barbie emblématique en décembre avec une bande-annonce d’une minute qui a usurpé « 2001 : l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick. Ce ne serait pas votre film Barbie typique.

Les futures bandes-annonces ont présenté le Barbie Land rose bonbon que les enfants et les enfants de cœur connaissent depuis plus de 60 ans et ont révélé l’intrigue du film. Après une crise existentielle, Barbie (Margot Robbie) et Ken (Ryan Gosling) se dirigent vers le monde réel pour trouver des réponses.