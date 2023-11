« Barbie », lauréate des meilleurs marketing de Netflix aux Clio Entertainment Awards – The Hollywood Reporter

Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans le rôle de Ken dans “Barbie”.

Avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Entertainment

Les Clio Entertainment Awards 2023, récompensant l’excellence créative dans le marketing du divertissement, ont été décernés jeudi soir à Hollywood, avec Barbie, Le goudron, Mercredi et Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer parmi les grands gagnants.

Au cours de la cérémonie, Netflix a été annoncé comme réseau de l’année, Activision/Blizzard comme éditeur de jeux de l’année, Universal Pictures comme studio de l’année et AV SQUAD comme agence de l’année.

“Au cours d’une année qui a donné un coup de fouet à l’industrie – avec un été où le marketing du divertissement a captivé la culture populaire et a attiré le public de Barbenheimer vers les théâtres, pour ensuite être en grande partie fermé par deux grèves – la créativité était la clé pour convertir les consommateurs en fans. ” Ashley Falls, directeur exécutif de Clio Entertainment, a déclaré dans un communiqué. « Il n’est pas surprenant que le Barbie La campagne intégrée de Warner Bros. Pictures a remporté les grands honneurs sous la forme d’un Grand Clio Entertainment Award, mais notre jury composé de leaders de l’industrie a envoyé le message à l’industrie que l’ingéniosité est bien vivante et a récompensé 34 Grand Clio supplémentaires, un record. numéro pour un cycle de compétition unique – pour les travaux dans les domaines du cinéma, de la télévision, du divertissement à domicile, des jeux et du divertissement en direct.

Ailleurs au cours de la cérémonie, Michael McIntyre de MOCEAN et Jen Weg d’Apple TV+ ont remis le Clio Entertainment Impact Award 2023 à Helen Ahn, directrice créative et rédactrice en chef chez Wild Card Creative Group. Plus tard, le producteur et responsable du marketing du divertissement, Bob Israel, a reçu le Clio Entertainment Lifetime Achievement Award 2023 pour sa contribution à l’entreprise.

Les Clio Entertainment Awards, anciennement connus sous le nom de Clio Key Art Awards, ont été créés par Le journaliste hollywoodien en 1971 avant de devenir propriété Clio en 2015 et d’entretenir THR en tant que partenaire média.

Une liste complète des gagnants de la soirée se trouve ci-dessous.

Jeux

Audio-visuel – « South of Midnight – Teaser trailer » par Compulsion Games pour Au sud de minuit

Le contenu de marque – « Corrido of Duty » d’Archer Troy pour Appel du devoir

Expérientiel/Événement/Activation – « Loot for Good » de DAVID pour Pillez pour de bon

Campagne intégrée – « Clash from the Past » de Wieden+Kennedy pour Choc des clans

Contenu original – « Clash from the Past » de Wieden+Kennedy pour Choc des clans

Partenariats/Collaborations – « Adopt A Stray » de Current Global et FCB Chicago pour Fresh Step

Relations publiques – « V-Land » de Dentsu Creative pour V-Land

Divertissements à domicile

Artisanat d’art clé – «Chiens de réservoir» par Phantom City Creative, Inc. pour Chiens de réservoir

Réseaux sociaux – «Amsterdam – Campagne de contenu social »par Tiny Hero pour Amsterdam

Divertissement en direct

Audio-visuel – « Venise sans fin » de la Rai Radiotelevisione Italiana

Artisanat audiovisuel – « Venise sans fin » de la Rai Radiotelevisione Italiana

Conception – « Eurovision 2023 » par Starlight Creative / Design Bridge and Partners pour l’Eurovision 2023

Réseaux sociaux – «Hamilton x Rihanna » de Michael Cassel Group pour Hamilton Australie

Télévision

Le contenu de marque – « Live From The Upside Down » de l’Observatoire pour Choses étranges et Doritos

Conception – «Bonjour demain!» par Imaginary Forces pour Apple TV+

Numérique/Mobile – « QUÉ MIRÁ BOBOT » d’ISLA pour Netflix

Campagne intégrée – « Mercredi déteste le marketing » de Netflix pour Mercredi

Art clé – «Bœuf” par Netflix pour Bœuf

Marchandise/Premium – « #MEMERABILIA de Big Brother » par Media.Monks pour Grand frère

Hors de la maison – « The Infected Billboard » de Dentsu Creative pour Le dernier d’entre nous

Taquin – « The Light » de Trailer Park Group pour Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir

Bande-annonce – « Don’t Go » de Trailer Park Group pour Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Artisanat promotionnel vidéo – « Don’t Go » de Trailer Park Group pour Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Théâtral

Campagne audiovisuelle – «Barbie Campagne théâtrale » de Giaronomo Productions pour Barbie

Artisanat audiovisuel – « Bienvenue » de Giaronomo Productions pour Le goudron

Le contenu de marque – «Cri VI x RENO 911 de Comedy Central ! par Paramount Brand Studios pour Cri VI

Conception – «Pays du sommeil» par Imaginary Forces pour Netflix

Expérientiel/Événements/Activation – »Sourire Viral Stunt : Atteindre les fans de manière inattendue » par Paramount Pictures pour Sourire

Engagement des fans – «M3GAN Campagne numérique »par Addison Interactive, Inc. et BOND pour Universal Pictures

Campagne intégrée – «Barbie – Campagne intégrée » de Warner Bros. Pictures pour Barbie

Art clé – «Le goudron – Teaser” par AV Print pour Focus Features

Contenu original– «Sourire Viral Stunt : Atteindre les fans de manière inattendue » par Paramount Pictures pour Sourire

Place – « TV60 ‘Click Review’ » par MOCEAN pour La montée des morts maléfiques

Taquin – « Sheep » de AV Squad pour Tueurs de la Lune des Fleurs

Bande-annonce – « Bienvenue » de Giaronomo Productions pour Le goudron