Barbie lance une poupée à l’effigie de Sarah Gilbert, développeur britannique de vaccins contre le Covid-19

Le développeur britannique de vaccins contre le coronavirus, Sarah Gilbert, a de nombreuses distinctions scientifiques à son actif, mais partage désormais un honneur avec Beyonce, Marilyn Monroe et Eleanor Roosevelt : une poupée Barbie à son image.

Gilbert, professeur de 59 ans à l’Université d’Oxford et co-développeur du vaccin Oxford/AstraZeneca, est l’une des six femmes dans la lutte contre le COVID-19 qui ont de nouvelles Barbies sur leur modèle.

Le fabricant de jouets Mattel Inc les reconnaît avec une gamme de poupées Barbie « modèles ».

La Barbie de Gilbert partage ses longs cheveux auburn et ses lunettes noires surdimensionnées, et elle porte un tailleur-pantalon bleu marine et un chemisier blanc.

« C’est un concept très étrange d’avoir une poupée Barbie créée à mon image », a déclaré Gilbert dans une interview pour Mattel.

« J’espère que cela contribuera à rendre plus normal pour les filles de penser à des carrières scientifiques. »

Parmi les lauréats figurent l’infirmière des urgences Amy O’Sullivan qui a traité le premier patient COVID-19 à l’hôpital Wycoff de Brooklyn, New York, et Audrey Cruz, médecin de première ligne à Las Vegas qui a combattu la discrimination, selon Mattel.

D’autres poupées incluent Chika Stacy Oriuwa, une résidente canadienne en psychiatrie à l’Université de Toronto qui a lutté contre le racisme systémique dans les soins de santé, et la chercheuse biomédicale brésilienne Jaqueline Goes de Jesus, qui a dirigé le séquençage du génome d’une variante de COVID-19 au Brésil, a indiqué la société. .

Enfin, une poupée rend hommage à Kirby White, un médecin australien qui a été le pionnier d’une blouse chirurgicale qui peut être lavée et réutilisée par les travailleurs de première ligne pendant la pandémie.

Gilbert a choisi l’organisation à but non lucratif WISE (Women in Science & Engineering), dédiée à inspirer les filles à envisager une carrière dans les STEM, pour recevoir un don financier du fabricant de jouets.

