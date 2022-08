Barbie Ferreira annonce le départ d’Euphoria après une rumeur de querelle

Euphorie reviendra peut-être pour une troisième saison, mais un acteur bien-aimé ne fera pas partie de la série.

Barbie Ferreira s’est rendue sur les réseaux sociaux mercredi pour annoncer qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 3 de Euphorie pour jouer Kat Hernandez.

Elle a posté une photo de “fan art” encadré réalisé par sa co-vedette d’Euphoria Hunter Schafer, qui, selon elle, était son “premier fan art de Kat”. Sur la photo, elle a écrit une légende sur son passage en tant que personnage, où elle a annoncé son départ surprenant.

“Après quatre ans à incarner le personnage le plus spécial et le plus énigmatique de Kat, je dois dire au revoir avec les larmes aux yeux”, a écrit le jeune homme de 25 ans dans une histoire Instagram. “J’espère que beaucoup d’entre vous pourront se voir dans elle comme moi, et qu’elle vous a apporté de la joie de voir son cheminement vers le personnage qu’elle est aujourd’hui.

Elle a poursuivi: “J’ai mis tout mon soin et mon amour en elle et j’espère que vous pourrez le ressentir. Je t’aime Katherine Hernandez.