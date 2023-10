Barbie et Merlina sont les costumes les plus populaires pour cet Halloween 2023 – The USA Print | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415943/415943_600x315.jpg

Les films et la télévision sont une grande source d’inspiration pour la création de costumes d’Halloween depuis des décennies. Chaque année, après la sortie de films à succès ou de séries populaires, une vague de personnages emblématiques inonde les magasins de costumes et les fêtes d’Halloween. Ces médias, avec leur puissante influence culturelle, dictent les tendances et revitalisent les figures classiques de l’horreur, comme les vampires, les zombies et les sorcières, en les adaptant aux visions contemporaines. Dans le même temps, de nouveaux personnages sont introduits qui captivent l’imagination du public, des super-héros aux méchants complexes en passant par les créatures fantastiques.

L’année 2023 n’a pas fait exception à cet égard. Même si l’été a été dominé par les films Barbie – 88% et Oppenheimer – 95%, la saison d’Halloween est couronnée Barbie de Greta Gerwig et Super Mario Bros. Le film – 75%. par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling (dans le rôle de Ken), a connu un succès retentissant, atteignant le sommet du box-office avec 1,43 milliard de dollars à l’échelle mondiale. Ce qui surpasse le film d’animation de super Mario Bros., produit par Nintendo et Illumination, qui a levé 1,3 milliard de dollars.

La nouvelle famille Addams (Image : Vanity Fair)

Ces réalisations dans les salles de cinéma ne sont pas passées inaperçues, notamment dans le domaine des costumes d’Halloween. D’après les recherches menées par QpourQuinn (via BD), les costumes et accessoires basés sur Mario et Barbie dominent les préférences cette année. En fait, la plupart des costumes les plus demandés sont inspirés de personnages emblématiques de films et d’émissions de télévision.

Cette compilation a été réalisée par des experts qui ont analysé les recherches liées aux tendances de la culture pop et aux costumes d’Halloween, offrant une vue détaillée des préférences de la société d’aujourd’hui. La forte influence du cinéma et de la télévision dans ces élections est évidente et réaffirme leur rôle dans l’élaboration des tendances culturelles de l’année.

Le plus populaire pour Halloween.

Les costumes basés sur Barbie sont les plus populaires, avec 549 000 recherches. Le modèle le plus demandé est la tenue Denim Barbie, composée d’un pantalon blanc accompagné de rose vif, d’un débardeur, d’un chapeau de cow-girl blanc, d’un bandana rose et de bottes ornées d’étoiles dorées. Cependant, il n’y a personne sur cette liste. L’éternel méchant de homme chauve-sourisle Joker, a atteint une respectable deuxième place avec 454 000 recherches, évoquant le style emblématique d’Arthur Fleck interprété par Joaquin Phoenix dans le film de 2019.

Jenna Ortega, avec sa réinterprétation de Merlina – 69% pour Netflix, sorti en novembre 2022, arrive en troisième position avec 407 370 recherches. Sa tenue comprend une mini-robe noire avec un col blanc, des chaussettes noires, une perruque tressée et des talons Mary Jane noirs. Mario, le courageux plombier, atteint la quatrième place avec 333 100 recherches. Le costume idéal pour incarner Mario comprend une combinaison bleue, un t-shirt rouge, des gants blancs ainsi que le chapeau et la moustache rouges caractéristiques du personnage.

Morticia Addams, la mère de Merlina, arrive en cinquième position. La matriarche d’Addams est connue pour son élégante robe noire, sa perruque noire et son maquillage pâle. Le capitaine Pete « Maverick » Mitchell, joué par Tom Cruise, s’est classé sixième. Inspiré des films Top Gun: Maverick – 98%, le costume comprend des jeans, des blousons de vol, des chemises hawaïennes et des lunettes de soleil Ray-Ban Aviator. Ariel, la petite sirène – 66% à la septième place, suivi de Spider-Man, Spider-Man : Across the Spider-Verse – 92% en huitième année. Le buzz de l’Éclair – 83% et Grogu alias « Baby Yoda » de Disney Gallery : Star Wars : The Mandalorian – A 100%, ils complètent la liste.

