Barbie est le film national le plus rentable en 2023

C’est un monde « Barbie » – ou du moins l’Amérique du Nord.

La collaboration entre la réalisatrice Greta Gerwig, Mattel et Découverte de Warner Bros. a dépassé les 575,4 millions de dollars au box-office national mercredi, ce qui en fait le film le plus rentable de l’année en Amérique du Nord.

La poupée emblématique dépassée Universel « The Super Mario Bros. Movie », qui détenait auparavant le titre avec 574 millions de dollars.

« Barbie » est également sur le point de remporter la couronne de la sortie mondiale la plus rentable cette année. Il a rapporté 1,3 milliard de dollars dans le monde, soit près des 1,35 milliards de dollars générés par « Super Mario » depuis sa sortie en avril. Ces films sont les deux seuls à franchir la barre du milliard de dollars cette année.

Le succès de « Barbie » et « Super Mario » arrive à un moment où le public a massivement rechigné devant les films de super-héros et les franchises en faveur de nouveaux contenus.

Le record du box-office de « Barbie » a débuté en juillet avec 162 millions de dollars de recettes, le plus élevé de l’année. Il a obtenu la plus grande ouverture pour un film réalisé par une femme et est désormais le film le plus rentable réalisé uniquement par une réalisatrice.

Notamment, « Barbie » a conservé la première place du box-office pendant quatre week-ends consécutifs. On s’attend à ce que cela stimule les ventes de billets pendant le reste de l’été et jusqu’à l’automne.

Le film a vu ses recettes au box-office baisser de moins de 43 % le week-end depuis son ouverture, les deux derniers week-ends n’affichant qu’une baisse moyenne de 36 % par rapport aux week-ends précédents. En règle générale, les grands films chuteront de près de 60 % chaque week-end après leur sortie initiale.

Il y a peu de films majeurs qui sortiront en salles dans les semaines à venir, ce qui devrait permettre à « Barbie » de continuer à encaisser les ventes de billets avec une concurrence limitée.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « The Super Mario Bros. Movie ».