Barbie est le film le plus rentable en Amérique du Nord en 2023

C’est un Barbie monde– et toi, moi et Luigi y vivons simplement. La comédie subversive de Greta Gerwig, avec Margot Robbie dans le rôle d’un jouet qui se libère de son monde plastique, était déjà un coup à 1 milliard de dollarset déjà Warner Bros.’ Le film le plus rentable de tous les temps au niveau national après avoir passé Le Chevalier Noir. Il a désormais remporté le titre de « meilleur film nord-américain de 2023 » Le film Super Mario Bros..

Spoilers de la semaine | 3 juin

Comme le rapporte Variety, Barbie a gagné 575,4 millions de dollars au niveau national, tandis que Le film Super Mario Bros. a culminé à 574 millions de dollars au niveau national. Aussi : « Barbie a rapporté 1,3 milliard de dollars à l’échelle mondiale et dépassera bientôt Mario (avec 1,35 milliard de dollars à l’échelle mondiale) comme la plus grande sortie mondiale de 2023 également. Alors que Barbie a déjà dépassé Christopher Nolan Homme chauve-souris entrée en tant que Warner Bros.’ titre national le plus rentable, il est également en passe de battre le record mondial du studio, puisqu’il n’est pas loin derrière celui de 2011. Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2qui a rapporté 1,34 milliard de dollars dans le monde.

Alors que Barbiec’est version numérique est imminent, il est toujours très présent dans les cinémas – et cette sortie IMAX d’une semaine à venir en septembre avec ce que Gerwig a décrit comme de « nouvelles images spéciales » ne devrait que faire venir les foules vêtues de rose.

