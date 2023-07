Barbie est-elle une icône féministe ou juste une machine à gagner de l’argent ?

C’est le monde de Barbie et nous vivons juste dedans – du moins c’est ce que la campagne marketing du prochain long métrage centré sur la poupée emblématique pourrait vous faire croire.

Alors que Mattel a noué des partenariats évidents avec des marques de vêtements, de chaussures, d’accessoires et de maquillage, tout, des hamburgers aux arrêts de bus, et même l’application de rencontres Bumble, a été fié à Barbie avant la sortie du film.

Une collaboration entre Barbie et Airbnb verra également quelques fans séjourner dans une Malibu DreamHouse réelle – quelque chose que Lauren Gurrieri, professeur agrégé en marketing à l’Université RMIT, a décrit comme « presque si monstrueux » qu’il fallait « le voir pour le croire ».

Quelques superfans chanceux de Barbie pourront séjourner dans une Malibu DreamHouse sur le thème de Ken ce week-end, pour coïncider avec la sortie du film. Source: Fourni / Airbnb « Grâce à ces efforts marketing variés, la marque cherche à cibler et à créer du buzz auprès d’un large public – en réengageant ceux qui ont une histoire passée avec la marque et en attirant une nouvelle génération de consommateurs », a-t-elle déclaré à SBS News.

L’Australienne Margot Robbie, qui joue le rôle principal du film et est l’une de ses productrices, a même profité de la tournée mondiale de la presse pour porter l’habillage thématique à un tout autre niveau, rendant hommage à plusieurs looks emblématiques de Barbie au fil des décennies.

« Cela semble si longtemps que nous n’avons pas eu un film qui a tout saturé », a déclaré Lauren Rosewarne, experte en genre et culture pop à l’Université de Melbourne, à SBS News.

Margot Robbie a porté une tenue emblématique de Barbie lors de la promotion du film à Sydney. Source: PAA / Warner Bros/AP

La marque Barbie a-t-elle évolué ou n’est-ce qu’un exercice de marketing ?

Après avoir fait l’objet de critiques dans le passé pour avoir promu « un standard de beauté blonde, blanche et mince », Gurrieri a déclaré que Mattel cherchait désormais à positionner Barbie comme « “.

« Le film et la promotion qui l’accompagne offrent une opportunité de revitaliser et de redéfinir la marque pour assurer sa pertinence pour les consommateurs contemporains », a-t-elle déclaré.

«Avec une distribution diversifiée et un décret du réalisateur (Greta Gerwig) selon lequel le film abordera les problèmes liés à la jeunesse, à la féminité et à la sexualisation, et fera la promotion de Barbie en tant que personnage inspirant, le film reflète les efforts récents de la marque pour diversifier la gamme de produits Barbie avec des poupées de différents tons de peau, formes de corps, capacités, etc.

« Cependant, il peut s’agir simplement d’un lavage de la diversité à grande échelle, utilisant des tropes vides de justice sociale et d’autonomisation des femmes pour dissimuler une histoire de marque mouvementée d’un personnage qui promeut une mauvaise image corporelle, des idéaux irréalistes et un matérialisme rampant. »

Le film présente des Barbies et des Kens de différentes tailles, ethnies, capacités et professions. Source: PA / Images de Warner Bros. Rosewarne a déclaré que, étant donné qu’Hollywood visait à gagner de l’argent, il était difficile de séparer les «objectifs commerciaux» du film de tout progrès social qu’il tentait d’atteindre ou de promouvoir.

« Si vous vouliez vraiment faire un film diversifié, pourquoi choisir Barbie? » dit-elle.

« Vous choisissez Barbie parce qu’elle a une traction établie, la reconnaissance de la marque, toutes ces choses que le capitalisme aide à faire bouger. »

Rosewarne a déclaré qu’il serait « difficile » de gagner de l’argent avec un film de Barbie qui ne présente pas plus de diversité.

« Une Barbie simple, … une image corporelle inaccessible, un truc de type plaque de mode, ne fonctionnera pas en 2023 », a-t-elle déclaré.

« L’angle ici est la nouveauté. L’angle ici est qu’il est réalisé par une réalisatrice et féministe. L’angle est la diversité. L’angle est de savoir comment prenons-nous un vieux jouet et le rendons-nous neuf ? »

L’équipe marketing de Barbie a-t-elle réussi ?

Gurrieri a déclaré que l’énorme budget marketing du film avait soutenu les efforts visant à « élargir la résonance culturelle de la marque Barbie ».

« Par exemple, nous assistons maintenant à l’explosion de la tendance » Barbiecore « sur les plateformes de médias sociaux et les cultures des jeunes, où les teintes roses vibrantes et l’hyper-féminité sont adoptées », a-t-elle déclaré.

« Bien sûr, cela a l’avantage de créer davantage d’enthousiasme et d’opportunités de collaboration avec la marque pour Barbie, de stimuler les ventes et d’améliorer l’image et la notoriété de la marque alors que les gens s’engagent de manière créative dans l’esthétique liée à Barbie. »

L’Australienne Margot Robbie incarne le personnage principal du film, aux côtés de Ken de Ryan Gosling. Source: PA / Images de Warner Bros. Rosewarne a déclaré que si la campagne de marketing de Barbie visait à créer un buzz autour du film, elle y était certainement parvenue.

« Chaque film vise à créer un moment culturel, la plupart ne le font tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Mais à quel point il s’agissait d’un succès financier, cela dépendrait en fin de compte de ce qu’il a rapporté au box-office, a déclaré Rosewarne.

« Ils ne correspondent pas toujours, » dit-elle.