Barbie Dreamhouse sur six décennies : une visite architecturale

En 1962, trois ans après la naissance de Barbie, Mattel a présenté Barbie’s Dreamhouse : une maison de ranch pliante qui a été le premier de nombreux domiciles qui ont évolué avec le temps.

Après des débuts modestes en carton, les Dreamhouses sont devenues plastiques, pastel, somptueuses et électrifiées, souvent toutes à la fois. Ils ont acquis des ascenseurs, des terrasses ensoleillées, des meubles européens modernes, des bacs de recyclage et plusieurs chambres – bien que Barbie soit restée éternellement célibataire et détienne le bail (ou l’hypothèque).

Pour honorer cette étape de 60 ans, Mattel a collaboré avec le magazine de design PIN-UP sur un livre d’art en édition limitée, “Barbie Dreamhouse : An Architectural Survey”. La monographie de 151 pages retrace l’évolution de Dreamhouses à travers six exemples, présentés avec leur mobilier d’origine et leurs plans architecturaux.

Ce que les lecteurs ne verront pas, c’est Barbie elle-même, ni aucun de ses amis ou de sa famille. Avec l’ouverture du film “Barbie” de Greta Gerwig en juillet et l’esthétique hyper rose de la poupée frappant Instagram comme un tsunami de milk-shake à la fraise, la révulsion féministe envers la poupée prend le pas sur la célébration ironique.