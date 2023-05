Barbie de Margot Robbie et Ken de Ryan Gosling arrêtés – Hollywood Life

Barbie va être le film de l’été. La bande-annonce officielle de de Greta Gerwig Barbie abandonné le 25 mai et nous a donné de nouvelles images de Chez Margot Robbie Barbie et de Ryan Gosling Ken alors qu’ils partent ensemble pour une aventure épique.

La vie de Barbie est plutôt parfaite à Barbieland. Des soirées épiques aux tenues parfaites en passant par de grands amis, elle n’a rien à redire. Cependant, les choses commencent à prendre une tournure pour Barbie. Elle commence à avoir des douches froides, à tomber de son toit et (halètement !) à avoir les pieds plats !

de Kate McKinnon Weird Barbie exhorte Barbie à se rendre dans le monde réel pour « connaître la vérité sur l’univers ». Barbie saute dans sa décapotable rose et démarre. Ken ne peut pas résister à la rejoindre.

Quand ils arrivent dans le monde réel, tout n’est pas parfait. Après que Barbie ait frappé un gars au visage pour l’avoir touchée, Barbie et Ken sont arrêtés. Leurs mugshots vont être dignes d’un magazine.

Amérique Ferrera se rend compte que Barbie est en fait dans le monde réel maintenant, et elle n’en croit pas vraiment ses yeux. Quand de Will Ferrell Le PDG d’une entreprise de jouets en a vent, il veut traquer Barbie et la remettre dans sa boîte. Alors que Barbie navigue sur ce territoire inexploré, elle apprend quelques grandes leçons de vie.

La bande-annonce se termine par une scène hilarante mettant en scène Ken demandant à un médecin s’il peut effectuer une appendicectomie. Le médecin lui dit non. « Mais je suis un homme, » dit Ken avec un visage complètement impassible. Le médecin répond: « Mais pas un médecin. » Ken ne prend pas non pour une réponse dans le monde réel.

Barbie aussi des étoiles Issa Rae, Rhéa Perlman, Michel Cera, Ariana Greenblatt, Ana-Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicolas Coughlan, Ritu Arya, Doua Lipaet Hélène Mirren. Le film sortira en salles le 21 juillet. En Greta Gerwig on fait confiance !

