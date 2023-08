Barbie contre Blue Beetle au box-office

C’est rose contre bleu au box-office ce week-end.

Alors que « Barbie » poursuit sa course historique dans les salles, un super-héros peu connu appelé « Blue Beetle » cherche à prendre la première place des charts ce week-end.

Avec 3,3 millions de dollars des avant-premières du jeudi soir, Warner Bros Discovery’s Le dernier film basé sur un personnage de DC Comics devrait rapporter entre 22 et 32 ​​​​millions de dollars lors de ses débuts nationaux.

Pendant ce temps, Warner Bros.’ « Barbie », qui a régulièrement récolté 545 millions de dollars sur le marché intérieur depuis sa sortie fin juillet, devrait ajouter entre 17 et 22 millions de dollars au cours de son cinquième week-end.

« Blue Beetle » arrive dans les salles après que plusieurs films basés sur DC Comics se soient échoués au box-office et alors que le studio subit un changement majeur de régime créatif.

« Les quatre films sortis cette année sont orphelins », a déclaré Robert Thompson, professeur à l’Université de Syracuse et expert de la culture pop, faisant référence aux titres de DC « Shazam ! Fury of the Gods », « The Flash », « Blue Beetle » et le à venir « Aquaman et le royaume perdu ».

« Ils font partie de l’ancien univers qui est sur le point d’être complètement redémarré. [Warner Bros.] doit les promouvoir, ils veulent qu’ils soient de grands succès, évidemment, mais on a le sentiment qu’ils font partie de la vieille garde », a déclaré Thompson.

Et le public n’est pas encore venu pour ces films. « Shazam ! Fury of the Gods » n’a généré que 57,6 millions de dollars sur le marché intérieur et « The Flash » un peu plus de 100 millions de dollars aux États-Unis et au Canada.

Ces performances montrent une « indifférence » du public, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.