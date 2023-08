Barbie a-t-elle une scène post-générique ?

En tant que jouet, Barbie est polarisante – soit considérée comme un produit révolutionnaire, soit comme un produit qui perpétue les stéréotypes de genre. Cependant, vous ne pouvez pas ignorer l’impact du film de Greta Gerwig.

Avec un casting fabuleux comprenant Margot Robbie et Ryan Gosling, un directeur d’art et la même date de sortie qu’un autre blockbuster vital (Oppenheimer), Barbie a été un succès retentissant au box-office. Il est prudent de dire que la manie du film s’est propagée dans le monde entier.

Si vous avez rejoint le train hype et que vous vous demandez s’il y a des scènes post-crédits, alors nous avons ce qu’il vous faut. Vous pouvez obtenir des billets dans les cinémas AMC, Fandango et Cinemark aux États-Unis, et Cineworld, Odeon et Vue au Royaume-Uni.

Vous pouvez également vérifier quand le film Barbie est disponible en streaming.

Y a-t-il une scène post-générique dans Barbie ?

Les films Marvel nous ont habitués aux scènes post-crédits qui ajoutent à l’intrigue ou fournissent une punchline humoristique. Greta Gerwig a-t-elle suivi cette tendance et caché une surprise après le générique de Barbie ?

Malheureusement non – il n’y a pas de scène post-générique dans ce film.

Néanmoins, ne vous précipitez pas hors de la salle immédiatement après la fin du film. Il s’avère que le générique seul est amusant à regarder – vous verrez des images de poupées Barbie inhabituelles que Mattel a tenté de mettre en vente mais s’est rapidement retirées. Vous êtes obligé d’avoir un rire.

Découverte de Warner Bros.

Y aura-t-il une suite à Barbie ?

Avant la première de Barbie, Mattel a annoncé toute une série de films inspirés par les jouets. Par conséquent, la possibilité d’un BarbieVerse cinématographique n’est pas hors de question, d’autant plus que le film de Gerwig a été un énorme succès.

Avant même la première du film, le nouveau PDG de Mattel, Ynon Kreiz, a déclaré à Variety: « Barbie, en tant que marque, a de nombreuses itérations différentes. Les gammes de produits de Barbie est une marque très large. En plus de la figure principale de Barbie, elle a de la famille, elle a beaucoup d’éléments dans son univers. C’est un univers très riche… C’est une marque très large et très élastique, en termes d’opportunités. Les films à succès se prêtent à plus de films. Notre ambition est de créer des franchises cinématographiques.

Interrogée sur une suite potentielle, Greta Gerwig a déclaré que elle n’a actuellement aucun plan pour cela. Cependant, compte tenu des paroles de Kreiz et du succès de Barbie au box-office mondial, on peut supposer qu’un autre volet du film sera réalisé, avec ou sans Gerwig à bord.