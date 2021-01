Internet a soudain découvert que «Barbie a une petite amie». Et c’est maintenant plein de mèmes – tous joyeux remplis d’amour et de fierté. On sait tous que Barbie, la poupée, créée en 1959, souvent critiquée pour sa taille irréaliste, est aussi presque une icône. Alors naturellement, Internet était ravi.

Tout le monde était excité.

2021 a déjà commencé à se sentir mieux pour beaucoup.

Il y avait aussi quelques suggestions.

maintenant que barbie a une petite amie peut ken et ryan s’il vous plaît date !!!? il y avait tellement de potentiel là-bas – angé⁷ (@ gingsph4tass) 12 janvier 2021

Barbie a commencé à suivre les tendances sur Twitter, presque instantanément. Comme tout le reste sur Internet, les photos virales ont le moyen de faire leur retour. Il s’avère que c’était une photo de Barbie avec une autre poupée féminine portant des chemises « Love Wins » qui avait refait surface.

Maintenant, voici l’histoire derrière cette photo. La photo montre Barbie comme une alliée plutôt que comme un membre de la communauté LGBTQ.

En novembre 2017, le compte Instagram officiel @BarbieStyle (qui présente les tenues et les partenariats de la poupée) a lancé une campagne avec la blogueuse de mode et auteure Aimee Song. Ce t-shirt qu’elle a créé pour le mois de la fierté était le motif « Love Wins ». C’était celui présenté sur le compte @BarbieStyle quelques mois plus tard.

Interrogé sur la sexualité de Barbie, Mattel avait dit au Guardian que Barbie était une «marque inclusive qui célèbre la diversité, la gentillesse et l’acceptation».

Ce soir, nous apprenons que Barbie peut être à part entière lorsque vous expulsez les suprémacistes blancs de Twitter. – Elie Mystal (@ElieNYC) 12 janvier 2021

Mais qui s’en soucie? C’est une bonne journée.