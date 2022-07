Barber donne à un sans-abri un bain, une coupe de cheveux ; Voici à quoi il ressemble maintenant

La compassion et la générosité générales sont quelque chose que nous ne rencontrons pas beaucoup de nos jours. Avec des personnes aux fortes fibres morales de plus en plus difficiles à croiser, les petites histoires de générosité où l’on voit quelqu’un en aider un autre par simple gentillesse nous réchauffent le cœur. Grâce à Internet, ces récits réconfortants peuvent désormais toucher des millions de personnes dans le monde entier et redonner espoir à ceux qui en ont besoin. Nous allons parler d’une telle vidéo virale aujourd’hui.

Lorsque nous rencontrons un sans-abri dans la rue, le plus que la majorité d’entre nous fasse pour l’aider serait d’épargner une pièce ou deux. Cependant, la vidéo en question montre un homme faisant quelque chose d’inhabituel pour faire sourire un sans-abri. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook Light Workers, un barbier offre à un sans-abri un relooking spectaculaire, sans facturer un sou.

Le sans-abri est vu avec des cheveux et une barbe négligés et ne s’est visiblement pas baigné depuis un certain temps. Le barbier l’emmène dans un salon de luxe et on le voit lui faire une coupe de cheveux et un rasage. La vidéo le voit également donner un bon bain avec du savon et enfin lui fournir une veste élégante à emporter avec son nouveau look.

Le résultat est assez incroyable avec la transformation laissant l’homme ressembler à un modèle. Il est visiblement toujours en train de contempler le miracle qui lui est arrivé alors qu’il sort avec du swag et un sourire sur son visage. La vidéo a été intitulée “Deux belles âmes, à l’intérieur et à l’extérieur” et sous-titrée “Ce barbier aide un sans-abri à montrer la beauté à l’intérieur”.



La vidéo a reçu une excellente réponse de la part des téléspectateurs, bien que certains soient divisés entre le fait que la vidéo soit authentique ou fausse avec un acteur jouant le sans-abri. Néanmoins, les gens qui croient que c’est réel ont félicité le barbier de tout cœur pour avoir rendu une journée spéciale dans la vie du sans-abri.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.