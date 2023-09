Barbenheimer est passé d’un double long métrage à un film parodique complet

Le 21 juillet 2023 a fini par devenir l’un des jours les plus importants de l’année une fois que les gens ont réalisé que Warner Bros. Barbie et Universal Oppenheimer sortirait le même jour. Une fois cela compris, les gens ont décidé de briser les deux dans un portemanteau connu à jamais sous le nom de «Barbenheimer.» En plus des mèmes et des vidéos mettant les deux protagonistes dans le décor de l’autre, les cinéphiles ont décidé d’en faire une réalité, beaucoup faisant l’effort de voir les deux films le même jour.

« Barbenheimer » a fini par fonctionner extrêmement bien pour les deux films ici en Occident…Barbie est actuellement le film le plus rentable de l’année et en Toute l’histoire de WB, Oppenheimer pourrait finir par rapporter 1 milliard de dollars, et les deux semblent susceptibles d’obtenir des nominations lors de la saison des récompenses. (Au Japon, cependant, la tendance a suscité de nombreuses controverses une fois que l’équipe sociale de WB s’est rendue un peu trop loin en embrassant la mémoire de tout cela.) Et si cela ne suffisait pas, JoBlo a révélé qu’ils étaient réunis dans un véritable film intitulé Barbenheimer c’est actuellement en pré-production. Le studio en charge de la production est Full Moon Features, surtout connu pour le Maître de la marionnette et Transanciers des films, et leur vision des choses semble…intéressant, dirons-nous. Jetez un œil au synopsis et à l’affiche ci-dessous :

Au plus profond de Dollsville, un groupe de poupées-femmes fatiguées – dirigé par le brillant Dr Barbenheimer – construit une bombe atomique. Leur mission ? Pour faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! Mais alors que la bataille des sexes s’intensifie, Barbenheimer et sa bande de beautés finiront-elles par exploser plus que ce qu’elles avaient prévu ?

Image : Photos de Pleine Lune

Ouais, c’est probablement la seule véritable façon de faire un film basé sur « Barbenheimer », n’est-ce pas ? Apparemment, le film entrerait en production en octobre, dans l’espoir d’être diffusé sur le service de streaming Full Moon et Prime Video ce Noël. Les fans de films B pourraient en profiter uniquement sur la base du principe, et peut-être que cela constituera une montre de curiosité amusante avec des amis pendant les vacances alors que l’année touche à sa fin ?

