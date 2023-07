Barbenheimer arrive le 21 juillet

Barbieheimer. C’est plus que juste noir et rose côte à côte ou une bataille des sexes manifestée sur celluloïd. C’est un mème. C’est une humeur. Une ambiance. Un style de vie. C’est le phénomène, le 21 juillet prochain, qui pourrait sauver le cinéma tel que nous le connaissons.

D’accord, peut-être que ce dernier morceau est une exagération. Mais il est vrai que la sortie le jour même de Greta Gerwig Barbie et de Christopher Nolan Oppenheimer, deux méga-films estivaux extrêmement différents, a galvanisé les cinéphiles. Si vous avez été en ligne récemment, vous avez probablement vu l’interminable, interminable blagues, mèmes, des bandes dessinéesfan art et mashups jumelage ces deux frères et sœurs improbables le jour de la sortie.

Bien qu’une partie de cela soit teinté avec ironie, il y a un véritable enthousiasme pour les deux films qui alimentent le récit de Barbieheimer – à tel point que « Barbieheimer » (ou « Barbenheimer », comme certains l’ont surnommé) est devenu un phénomène hors ligne. Les fans de Nolan, les fans de Barbie et les cinéphiles ont fait du week-end d’ouverture des films une excuse pour un programme double improbable – assez impressionnant étant donné que Oppenheimer est une sombre leçon d’histoire de trois heures sur l’homme responsable de la création de l’holocauste nucléaire alors que Barbie semble être une ruée vers le sucre vertigineux et pétillant. Pourtant, les fans sont tellement excités que le train de battage médiatique pour « Barbieheimer » a sans doute dépassé les deux films individuellement. Gerwig et sa star, Margot Robbie, y ont joué, présentant leurs billets pour Oppenheimer, et même Tom Croisière (promouvoir le sien Mission : Impossible – À l’estime, première partie) et Cillian Murphy (qui joue Oppenheimer) sont à bord.

Certains fans craignent que tous les méta-commentaires autour de Barbieheimer aient éclipsé les mérites individuels de chaque film. Ils ont raison. Il y a des entiers prises chaudes à propos l’ordre dans lequel vous devriez voir les films comme une unité. (Pour quelquesl’utilisation de « Oppenbarbie » indique que vous voyez Oppenheimer d’abord tandis que « Barbieheimer » indique avoir vu Barbie d’abord, bien que cette distinction ait été en grande partie perdue dans le bruit de Barbieheimer.)

jeY a-t-il un sens à la commande ? Il est peu probable que la plupart des gens fassent la queue pour utiliser le grave déprimant historique comme chasseur de l’hymne mousseux du pouvoir des filles, mais encore une fois, peut-être Barbie est votre film de brunch parfait et Oppenheimer le genre de film dont il faut plusieurs mimosas pour faire face. Ou peut-être êtes-vous le genre de personne qui fera un en-tête double-double : voyez Barbie un premier jour, Oppenheimer d’abord le suivant. Vivez grand ! Vive Barbieheimer.

Certains fans ont pris le concours littéralementcomparant les approches très différentes des deux films en matière de marketing, leurs projections au box-office et un contenu vraisemblablement très différent : Barbie est un film classé PG-13 basé sur la poupée jouet go-getter classique de Mattel; Oppenheimer est classé R et présenterait une nudité frontale complète des protagonistes Cillian Murphy et Florence Pugh entre toutes les destructions atomiques.

Même au-delà de tout leur décalage esthétique Hot Topic / Claire, les films sont d’étranges compagnons de lit. Les sorties le jour même ont longtemps été un bizarre de côté dans la tradition cinématographique, mais a rarement l’idée d’une expérience de «double en-tête» comme celle-ci en dehors des festivals de cinéma. C’est, ironiquement, le genre de chose que le puriste du cinéma Christopher Nolan aimerait probablement – si, bien sûr, son drame historique sérieux n’était pas le film opposé à splashy Barbie et sa machine géante Mattel.

L’approfondissement de l’ironie est que Oppenheimerun film Universal, représente la première fois que Nolan travaille en dehors de Warner Bros. en près de deux décennies – une scission qui aurait été exacerbée par l’échec du film de Nolan en 2020, Principe, pour ramener le public au théâtre en pleine pandémie. L’échec de Principe a ensuite amené Warner à orienter ses films vers une stratégie hybride cinéma / diffusion en continu – une décision controversée qu’elle a depuis reculée, mais qui a particulièrement indigné Nolan. Ces jours-ci, Warner essaierait d’attirer Nolan au bercail en promettant de donner la priorité au cinéma et de prendre de « grandes balançoires » – mais l’une de ces grandes balançoires opposait Warner’s Barbie directement contre Nolan et Oppenheimer. Warner aurait même prévu des projections de presse contradictoires pour Oppenheimer contre Barbie des projections de presse (sans projection alternative disponible) dans une sorte de « choisissez votre combattant » de style gladiateur. Peut-être pas la meilleure façon de déclarer votre amour !

Les implications directes pour la carrière de Nolan sont un résultat inattendu de la bataille de Barbieheimer. Une autre est que maintenant le film qui « gagne » le box-office du week-end pourrait être considéré non seulement comme un film bancable, mais, comme l’a dit Screenrant, « un moyen de mesurer où se trouve actuellement l’âme du cinéma ». C’est probablement un peu trop demander à l’un ou l’autre film, étant donné qu’au départ, ils s’adressent probablement à des publics très différents (ou du moins au même public dans des ambiances très différentes!) Et la tente du cinéma devrait idéalement avoir beaucoup de place pour les deux. C’est certainement le point de vue de Gerwig. « Tout n’est qu’amour – doublez, doublez deux fois », a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter à Barbieà Los Angeles le 9 juillet. « Évidemment, vous devriez voir Oppenheimer d’abord, puis nettoyez votre palais avec Barbie.”

Et si les destins enchevêtrés des deux films faisaient désormais partie de la légende du cinéma ? Il y a certainement des films pires à retenir. En fait, s’il existe un moyen plus large d’évaluer l’âme du cinéma en 2023, Barbieheimer, dans son intégralité, l’est tout simplement.

À quelques rares exceptions comme celles de 2022 Top Gun : Maverick, le public s’est montré constamment réticent à retourner au cinéma à un rythme pré-pandémique – une lenteur qui a signifié des temps difficiles pour l’industrie cinématographique. Pourtant, la volonté du public de créer un événement d’une journée entière à partir de Barbie et Oppenheimer suggère que les deux films ensemble pourraient être la secousse dont le box-office de 2023 a besoin : une étincelle pour rallumer la flamme du cœur des cinéphiles et nous rappeler à tous pourquoi nous aimons aller au cinéma.

Après tout, cet été sera rempli d’offres dans un large éventail de genres, des offres de franchise comme Mission impossible et Indiana Jones aux paris d’horreur comme Le méga 2 et Insidieux et des films familiaux comme Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Quelle meilleure façon de faire avancer les choses que de rappeler à tout le monde à quel point l’expérience de s’asseoir dans ces sièges en velours de luxe avec des seaux de pop-corn surdimensionnés et rien à faire pendant les trois à cinq prochaines heures est amusante, mais régalez vos yeux et vos oreilles d’un drame émouvant sur l’existentiel crise du XXème siècle ? Ou un film où elle est tout et il est juste Ken ? Ou les deux?

Pourquoi pas les deux?