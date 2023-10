De la même manière que les jeux vidéo se transforment en films (ou émissions de télévision!) de nos jours, c’est l’inverse qui est vrai. Cela n’arrive pas aussi souvent, mais un certain nombre de films sont passés aux jeux dans une certaine mesure, et il s’agit généralement de franchises assez célèbres ou de longue date. Guerres des étoiles est l’exemple le plus évident, mais il existe également un certain nombre de jeux pour Tron, Terminateur, et Robocop. Il y avait même une paire de Scie les jeux vidéo aux débuts de cette franchise.

Le prochain film à entrer dans les jeux sera celui de 2022 Barbare. Vendredi, Sanglant dégoûtant a révélé que le prochain titre serait destiné aux PC et aux consoles, dans le cadre d’un partenariat entre New Regency Pictures et Diversion3 Entertainment. Diversion3 a déjà travaillé sur les adaptations en jeu des deux vendredi 13 et Mal mort (dont ce dernier avait son soutien terminé en septembre), et le producteur exécutif Tim Hesse a exprimé son enthousiasme pour «[expanding] sur les décors, les personnages et les créatures de Barbare. Le film a fait un travail magnifique non seulement en effrayant le public avec ses rebondissements inattendus et horribles, mais aussi en créant des personnages forts plongés dans des situations terrifiantes.

Barbare était le premier film du comédien/écrivain Zach Cregger, et était l’un de ces films où les gens vous disaient de ne rien savoir de ses premières semaines de sortie. Dans les grandes lignes, le film mettait en vedette Georgina Campbell dans le rôle de Tess, une femme qui a accidentellement double-réservé un AirBnB avec un homme nommé Keith (Bill Skarsgård) au milieu de la nuit, à quel point les choses deviennent… assez mauvaises pour eux deux. et finalement AJ de Justin Long. Avec un box-office de 45,4 millions de dollars et des critiques plutôt positives, force est de constater que le film s’est plutôt bien comporté et a laissé une impression. L’année dernière, nous avons noté que le film avait obtenu deux des meilleurs résultats. meilleurs moments de cinéma de 2022 – mais ce n’était pas un de ces films d’horreur qui se terminaient d’une manière qui laissait place à davantage. Cregger lui-même a même admis comme tel qu’il n’était pas vraiment intéressé à faire une sorte de suivi.

Une préquelle est évidemment toujours une option, mais une fois que vous savez ce qu’est The Thing dans une histoire d’horreur, vous ne pouvez pas l’ignorer complètement. Ça met ça à venir Barbare jeu – et comment il finit par être commercialisé – dans un endroit intéressant chaque fois qu’il voit le jour.

